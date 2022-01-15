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İskoçya’daki bir çatı katında beş Osmanlı padişahının portreleri bulundu

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İskoçya’daki bir çatı katında beş Osmanlı padişahının portreleri bulundu.
İskoçya’daki bir çatı katında beş Osmanlı padişahının portreleri bulundu

Sotheby’s müzayede evinin duyurusunda tabloların 17’nci yüzyılda yapılmış olduğu kaydedildi.

Tabloların neredeyse 100 senedir gün yüzüne çıkmadığı açıklandı.

Bulunan altı tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de bulunuyor.

Çatı katında bulunan diğer padişah tabloları, 1’inci Bayezid, 1’inci Mehmet, 2’nci Murat ve 2’nci Bayezid’e ait.

 

Aynı koleksiyonda, Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timurlenk’in de bir tablosu bulundu.

Altı hükümdara ait koleksiyon, İskoçya’nın Jedburgh kasabası yakınlarında 18’inci yüzyılın sonlarında yapılan ve Lothian Markizi’ne ait bir malikanede keşfedildi.

Tabloların buraya gelmeden önce Edinburgh’taki Newbattle Abbey’de 1700’lü yıllara kadar sergilendiğine ilişkin kayıtlar bulunuyor.

 

Newbattle Türkler’i olarak satışa çıkarılan koleksiyon, ailenin erken nesil bir üyesi tarafından 1723 yılında satın alınmış.

Sotheby’s İskoçya müdürü David Macdonald, portrelerin müthiş bir keşif olduğunu söyledi.

Müzayede evi koleksiyona 50 ila 70 bin sterlin fiyat biçiyor.

Kanuni Sultan Süleyman’a ait tabloda 43 sayısı yer alıyor. Hükümdarın Irak’ı topraklarına kattığı seferdeki yaşına atıf için bu sayının koyulduğuna inanılıyor.

Yağlı boya tablolarda isimler Latince yer alıyor. Bir arada satılacak olan koleksiyondaki en büyük parça 63,5 x49 cm büyüklüğünde.

En küçük ise 57,1 x 44,3 cm.

Tabloların kim veya kimler tarafından yapıldığı belirtilmedi.

Ancak koleksiyonun tarihi, 16’ncı yüzyıl tarihçisi Paolo Giovio’nun çalışmalarına dayandırılıyor.

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