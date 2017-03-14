İskoçya'dan ikinci bağımsızlık referandumu hamlesi

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması amacıyla ikinci referandumun yapılması yönündeki talebini gelecek hafta parlamentoya taşıyacağını açıkladı.

Sturgeon bağımsızlık referandumu oylamasının 2018 yılı sonbaharıyla 2019 yılı bahar ayları arasında uygun bir zamanda yapılacağını da söyledi.

Sturgeon'un açıklaması İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma, yani Brexit sürecini resmen başlatmaya hazırlandığı hafta geldi.

Sturgeon'un İskoç meclisinden onay almasının ardından yasal bağlayıcılığı olan bir referandum süreci resmen başlatılmış olacak.

Edinburgh kentindeki rezidansında basına konuşan Sturgeon, İskoç halkına "sert Brexit" ile bağımsız bir ülke olmak arasında seçim hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

İskoç hükümeti İngiltere ayrılsa bile İskoçya'nın AB ortak pazarında kalmasını sağlayacak bir dizi öneri hazırlamıştı.

Sturgeon, İngiltere hükümetinin Brexit oylamasından bu yana "uzlaşı ve anlaşma yolunda bir santim ilerlemediğini" de belirtti.

İskoçya AB referandumunda yüzde 38'e karşı yüzde 62 oyla birlik içinde kalma yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere parlamentosu bugün Brexit yasasını görüşüyor.

Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'nin üyelikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini resmen başlatması bekleniyor.

İskoçya'nın çok önemli bir "kavşakta" olduğunu söyleyen Sturgeon, "İskoçya'nın bu süreç sonunda bir seçeneği olmasını sağlamak için gerekli adımları atacağım" dedi.