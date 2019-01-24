  • BIST 100.787
  • Altın 216,921
  • Dolar 5,2725
  • Euro 5,9800
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond gözaltına alındı

» »
İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond polis tarafından gözaltına alındı.
İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond gözaltına alındı

Bir yanda 2015 yılındaki seçimlerde çoğunluğu muhalefetin ele geçirmesinin ardından 2017'de yetkileri alınan Ulusal Meclis'in henüz 35 yaşındaki Başkanı Jose Guaido var.

İskoçya Polisi, "64 yaşındaki bir adamın" gözaltına alındığını ve hakkındaki raporun savcılığa gönderileceğini açıkladı.

Hükümeti oluşturan İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) eski lideri Salmond'ın neyle suçlandığı henüz açıklanmadı. Ancak İskoçya hükümeti, Salmond hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış, polis de konuyu incelemeye almıştı.

İki kadınla ilgili cinser istismar iddiaları, Salmond'ın başbakan olduğu 2013 yılına kadar gidiyor.

Salmond, hakkındaki iddiaları reddediyor.

2007-2014 yılları arasında İskoçya başbakanı olan Salmond'ın bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

İskoçya hükümetinin Salmond hakkında başlattığı soruşturma, iki hafta önce başkent Edinburgh'daki Sulh Mahkemesi'nde görüşüldüğünde hükümet, Salmond'a karşı cinsel taciz iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın kusurlu olduğunu kabul etmişti.

Hükümet, bu soruşturmanın haksız ve "açık önyargıların etkisi altında" yapıldığını kabul etti.

Salmond'ın başbakanlığı sırasında 18 Eylül 2014'te İskoçya'nın bağımsızlık referandumu yapılmış, oy kullananların yüzde 55,3'ü bağımsızlığa karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Salmond istifa etmiş, yardımcısı Nicola Sturgeon başbakan olmuştu.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokakta yaşamanın yasaklandığı Macaristan'da 87 kişi donarak öldü23 Ocak 2019 Çarşamba 16:24
  • Astım atağı riski gençlerde daha yüksek23 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
  • Blair: En mantıklısı yeni bir referandum23 Ocak 2019 Çarşamba 14:28
  • Kendisini gözaltına almak isteyen polisleri hastanelik etti (VİDEO)23 Ocak 2019 Çarşamba 11:59
  • 2019 Oscar adayları: Öldürülen oğlunu anlatan film ödüle aday oldu, anne tepki gösterdi: Tiksiniyorum23 Ocak 2019 Çarşamba 09:10
  • Parasını alamayan işçi otele kepçeyle daldı (video)22 Ocak 2019 Salı 19:15
  • Ücreti ödenmeyen işçi otele kepçeyle daldı (video)22 Ocak 2019 Salı 17:36
  • Fransa Sivil Havacılık Kurumu: Arjantinli futbolcu Emiliano Sala kaybolan uçaktaydı22 Ocak 2019 Salı 17:16
  • NATO'dan sonra Avrupa Ordusu yolda: Merkel ve Macron imzayı attı22 Ocak 2019 Salı 16:38
  • Norveç'te domuz eti servisini bırakan otele boykot çağrısı: 2019 yılında bu nasıl mümkün olur?22 Ocak 2019 Salı 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti