  • BIST 1.908,25
  • Altın 684.06439
  • Dolar 11.8265
  • Euro 13.3847
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Islahevinde kalan siyahi gencin ölüm nedeni şiddet çıktı

» »
ABD'nin Kansas eyaletindeki bir ıslahevinde kalan siyahi gencin, maruz kaldığı şiddet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Islahevinde kalan siyahi gencin ölüm nedeni şiddet çıktı

ABD'nin Kansas eyaletindeki bir ıslahevinde kalan siyahi gencin, maruz kaldığı şiddet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kansas'ın Sedgwick bölgesindeki ıslahevinde kalan 17 yaşındaki siyahi Cedric Lofton, personelle girdiği arbededen sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adli tıp yetkililerinin hazırladığı otopsi raporunda, gencin ölümünün cinayet olduğu belirtildi.

Islahevi yetkilileri, Lofton'un hayati tehlike arz edecek yaralanmalara maruz kalmadığını iddia etmişti.

Otopsi raporunda, şiddet kurbanı Lofton'un karnının üzerine yatırılarak kelepçelendikten sonra nefesinin kesildiği ve kalbinin durduğu belirtildi.

Lofton, 24 Eylül'de ıslahevindeki personelle tartıştıktan sonra kelepçelenerek bir süre gözaltında tutulmuştu.

Yaşanan arbedede aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan genç, iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Lofton'un ailesini temsil eden insan hakları avukatı Andrew Stroth, "Aile evladını ve kardeşini kaybetti, bu trajik ve gerekçesiz bir ölüm. Aile, cinayetle ilgili cevaplar aramaya ve tüm yasal yollara başvurmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Lofton'u darbeden, kimlikleri açıklanmayan personelin ücretli idari izne çıkarıldıkları aktarıldı.

Sedgwick Bölge Savcısı Marc Bennet, ofisinin diğer yetkili birimlerle davayı ve otopsi raporunu incelediklerini açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika’da Belediye İşçilerinden Eylem25 Aralık 2021 Cumartesi 16:29
  • Konuğunun Dalga Geçtiği Biden, Eşek Şakasını Anlamadı25 Aralık 2021 Cumartesi 13:33
  • Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya çekilmesi risk oluşturur24 Aralık 2021 Cuma 15:28
  • Araç sele kapıldı, 2 kişi hayatını kaybetti24 Aralık 2021 Cuma 13:44
  • BBC bilgisayar oyunu bağımlısı çocuklara yardım eden kliniğe girdi24 Aralık 2021 Cuma 12:46
  • Tesla, hareket halindeki araçta video oyunları oynanmasına izin vermeyecek24 Aralık 2021 Cuma 12:03
  • Geri sayım başladı: James Webb fırlatma rampasında24 Aralık 2021 Cuma 09:58
  • Emniyetin Partisinde Kadın Meslektaşının Tweerk Yaptığı ABD'li Polis Amirinin Başı Dertte23 Aralık 2021 Perşembe 22:19
  • ABD’li Kongre Üyesine Silahlı Saldırı23 Aralık 2021 Perşembe 17:05
  • Reuters: ABD, Rusya'ya ihracat kısıtlaması uygulayabilir23 Aralık 2021 Perşembe 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti