Islak Mendil Hakkında Bu Gerçeği Öğrendiğinizde Bir Daha Kullanmaya Cesaret Edemeyeceksiniz!

Elinizi çantanıza attığınızda muhtemelen ilk bulduğunuz şeylerden biri ıslak mendildir. Bunlar bazen bebek mendili olarak da satışa sunulur. Bu mendiller hijyen için olsa da hakkındaki gerçekleri öğrendiğinizde kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz

Araştırmalar, uzun zamandır ıslak/bebek mendillerinin zararsız olduğunu savunuyor. Ancak tek bir araştırma var ki ıslak mendil içindeki bir maddenin sağlığa oldukça zarar verici olduğunu öne sürüyor. Connecticut Tıp Üniversite’sinden dermotoloji ve pediyatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızı araştırmaya aldıktan sonra bu mendillerin zararını araştırmaya başladı.

Sonuç; ıslak mendillerin içinde bulunan ve cilde zarar veren methylisothiazolinone maddesi…

Dr. Chang aynı reaksiyonu birden fazla çocukta gözlemlemeye başlayınca bu konunun üstüne gitmeye karar veriyor. Nitekim ortaya çıkıyor ki birçok çocuğun bu maddeye karşı ciddi alerjisi var. Öyle ki birçok markanın ıslak mendili üretimi mevcut ve sizler de temizlik amaçlı bu mendillerden faydalanıyorsunuz...

Dermatolog Dr. Ellen Frankel, aileleri daha dikkatli olmaya davet ediyor. Islak mendil almadan ya da kullanmadan içindeki maddelere bakmanız gerektiğini söylüyor. Eğer içinde 'methylisothiazolinone' maddesi bulunuyorsa bu ürünleri tamamen kesmeniz gerektiğini öneriyor.Evet, ıslak mendiller hayat kurtarıyor ancak çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atmaya değecek kadar değil. Birçok ıslak mendil, sadece methylisothiazolinone değil, şirketler tarafından saklanmaya çalışılan parfümlerle de dolu. Bu parfümlerin ana maddesi genellikle ham petrolden elde ediliyor. Bu da deri, solunum, beyin ve göz hastalıklarına neden oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki, fazla parfüme maruz kalan çocuklar astımla mücadele ediyor.

Eğer tüm bu ürünleri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız, evde hazırlayabileceğiniz alternatifle durumu çözebilirsiniz.

Evde hazırlayabileceğiniz ıslak mendil için:

Malzemeler:

1 adet kalın rulo kağıt havlu

1 adet plastik kutu

1 3/4 bardak kaynatılmış su (ılıklaştırılmış)

1 yemek kaşığı saf aloe vera

1 çorba kaşığı saf cadı fındığı özü

1 çay kaşığı organik sıvı sabun

10 damla greyfurt özü

1 çay kaşığı zeytinyağı veya badem yağı

Yapılışı:

Kağıt havlu ruloyu yatay olarak ikiye kesin.

Kutunuzun içine yerleştirin.

Bir kapta su, aloe vera, cadı fındığı özü, organik sabunu, greyfurt özü ve yağı karıştırın.

Bu karışımı kağıt havlunun üzerine boşaltıp yaklaşık 5-10 dakika emdirin.

Mendillerin ıslanmış olduğundan emin olmak için kabın kapağını kapatıp ters çevirin.

Islak mendil yerine kullanın!