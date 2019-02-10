1977'de Tahran Üniversitesi'nde öğrenci olmak: İran'da devrim zamanında da zaten çok sayıda kadın üniversite eğitimi alıyordu, ancak ilerleyen yıllarda üniversiteye giden kadın sayısında büyük bir artış oldu. Bu kısmen, yetkili makamların kırsal kesimdeki muhafazakâr aileleri, kızlarının evden uzakta eğitim almasına izin vermeye ikna etmeyi başarmasından kaynaklandı.

1960'lı yıllarda İran'da büyüyen York Üniversitesi Kadın Çalışmaları Profesörü Barones Haleh Afşar, "Kadınların üniversiteye gitmesini engellemeye çalıştılar, ama öyle bir tepki oluştu ki, dönmelerine izin vermek zorunda kaldılar. Bazı eğitimli insanlar İran'ı terk etti ve yetkililer ülkeyi yönetebilmek için hem erkekleri hem de kadınların eğitim görmesi gerektiğini fark ettiler" diyor.