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İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih

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İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih
Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu İslam dünyasının büyük bir kısmında bu gece hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı bugün idrak edilecek.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu İslam dünyasının büyük bir kısmında bu gece hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı bugün idrak edilecek. İran, Umman ve Fas gibi bazı ülkeler ise "hilal" tartışmaları nedeniyle bayramı bir gün sonra yani yarın kutlayacak.

Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarında oluşan ihtilaf nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü için dünyanın farklı ülkelerinde iki ayrı tarih belirlendi. Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Filistin, Ürdün, Mısır, Sudan, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus ve Cezayir, hilalin görülmesi nedeniyle bugün Ramazan Bayramı'nın birinci gününü idrak edeceğini duyurdu.

Öte yandan aralarında İran, Umman ve Fas'ın bulunduğu bazı ülkeler, hilalin görünmediğini belirterek ramazan ayını 30 güne tamamlayacaklarını ve 26 Haziran Pazartesi gününü bayramın birinci günü olarak kutlayacaklarını aktardı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanınca yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerinde bulunan Sudeyr ve Şakra bölgelerinde hilalin görüldüğü ve bugün bayramın idrak edileceği ifade edildi.

Kuveyt ve Bahreyn'deki Diyanet İşleri Başkanlıklarına bağlı Hilal Gözetleme Kurulundan yapılan açıklamada da bu gece hilalin göründüğü ve pazar gününün bayram olduğu bildirildi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Hilal Gözetleme Kurulu da cumartesi gününün (dün) ramazan ayının son günü, pazar gününün (bugün) ise bayramın ilk günü olduğunu duyurdu.

BAE Adalet Bakanlığı'na bağlı Hilal Gözetleme Kurulunca yapılan açıklamada ise hilalin İslami kurallar çerçevesinde izlenmesi neticesinde görüldüğüne işaret edilerek pazar gününün ülkede bayramın ilk günü olarak kutlanacağı bilgisi verildi.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

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