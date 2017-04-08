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İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan ABD’nin Suriye saldırısına destek

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İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan ABD’nin Suriye saldırısına destek
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'nin Suriye'deki Şayrat hava üssüne yönelik operasyonuna destek açıklaması yaptı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Suriye'deki askeri hedeflere yönelik operasyonları doğal ve bekleniyordu. Operasyon, Suriye rejiminin masum sivillere yönelik kimyasal silahla saldırısına karşı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplumun, tüm bölgeye güven ve istikrarın yayılması için Suriye krizini sınırlandıracak ciddi adımları atmaya davet edildiği açıklamada, "Ülkenin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusu, kan dökme ve yıkımda ısrar eden, Suriye halkının acılarını sonlandıracak bütün girişimleri boşa çıkaran ve kimyasal silahları kullanarak uluslararası topluma meydan okuyan rejimdir." ifadelerine yer verildi.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin, Suriye'nin Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanan rejim güçlerine yönelik operasyonunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Genel Sekreter Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin imzasını taşıyan açıklamada şunlar kaydedildi:

"KİK, bu operasyonun, Suriye halkını öldüren ve göçe zorlayan rejimin barbarca saldırılarına caydırıcı olmasını ümit ediyor. KİK üyesi ülkeler, ABD'nin, Ortadoğu'da akan kanı ve yıkımı bitirmeyi amaçlayan vizyonunu destekliyor. Başkan Donald Trump'ın yönetimindeki ABD'nin gösterdiği kararlılık, bölgedeki krizlerin çözüme kavuşmasına ve Suriye rejiminin saldırıları sonucu yerinden olan sığınmacıların acılarını hafifletmeye yardımcı olacaktır."

ABD ordusu, dün Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

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