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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği hak ihlallerini kınadı.
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği hak ihlallerini kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yaptığı açıklamada, "Kudüs'te yasa dışı yerleşim, etnik temizlik ve Filistinlileri zorla yerinden eden İsrail'in işgal politikasının devam etmesinin sonuçları" konusunda uyardı.

İsrail'in hak ihlallerine kınama 

İsrail'in Doğu Kudüs'ün tarihi kimliğini ve hukuki durumunu değiştirmeye, Filistin'den koparılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü engellemesi, kutsal mekanlara yönelik tavrı ve ibadet özgürlüğünü açıkça ihlal etmesi" kınandı.

İsrail polisi eşliğinde Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik Yahudiler 27 Eylül'de, Harem-i Şerif’te İsrail bayrağı açmıştı.

Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya dün sabah namazı kılmak üzere geçmeye çalışan yüzlerce Filistinli de İsrail polisi tarafından engellenmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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