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İslam karşıtı karikatürleri tepki çekmişti… Ünlü ismin şüpheli ölümü

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İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi İsveç’in Kronoberg eyaletine bağlı Markaryd’de meydana gelen bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
İslam karşıtı karikatürleri tepki çekmişti… Ünlü ismin şüpheli ölümü

İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi İsveç’in Kronoberg eyaletine bağlı Markaryd’de meydana gelen bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

75 yaşındaki karikatüristin içerisinde bulunduğu polis otomobilinin yolun karşı tarafına geçtiği ve bir kamyonla çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazadan sonra her iki aracın da alev aldığı, kamyon şoförünün ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Lars Vilks ile iki koruma polisinin ise yanarak öldüğü açıklandı.

‘SORUŞTURMA ERKEN BİR AŞAMADA’

Kazanın İsveç savcılığı tarafından araştırıldığı bildirildi.  Özel savcılık başkanı Anders Jakobsson, “Şu anda sahip olduğum bilgiler, bunun bir kaza olduğunu gösteriyor. Ama soruşturma çok erken bir aşamada.” dedi.

Lars Vilks, 2007 yılında Hz. Muhammed’i resmettiği karikatürler nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan karikatürler nedeniyle Vilks, bir sürü ölüm tehdidi almış ve daha önce iki kez suikaste uğramıştı.  2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

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