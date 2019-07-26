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'İslami İlimler' okuyana burs ve bilgisayar hediye

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Üç yıl önce kurulan ve bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrenci çekmek için ayda 300 lira burs ve dizüstü bilgisayar verileceğini duyurdu.
'İslami İlimler' okuyana burs ve bilgisayar hediye

Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin internet sayfasındaki tanıtım kitapçığında yer alan bir maddeye göre fakülte, bu sene kaydolacak öğrencilere burs verileceğini ve ilk 25 bin sıralamada olup kazananlara bursla birlikte bilgisayar hediye edileceğini duyurdu.

Mersin Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler Fakültesi'nin kuruluşuna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 7 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Müfredat Çalıştayı 20 Şubat'ta toplanan fakülte ilk öğrencilerini YKS 2019 sınavıyla alacak.

2019 Mayıs ayında Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan tarafından imzalanan protokol, 11.06.2019 tarihinde üniversite sayfası aracılığıyla yayımlandı. Yayımlanan kitapçığın ilgili maddesinde kaydolan öğrencilere burs verileceği (Dekan 300TL olduğunu belirtmişti) ve dizüstü bilgisayar dağıtılacağı duyurusu yapıldı.

Söz konusu maddede "Bütün öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunulan Fakültemizde ayrıca ilk yirmibeş binden gelen öğrencilerimize burs ile birlikte dizüstü bilgisayar da verilecektir" ifadesi yer aldı.
 
MİKTARI 'KÜÇÜK DE OLSA' 300 TL İMİŞ

Dekan Baykan, sosyal medyadan "Üniversitede okumanın, özgürlüğün ve bilginin tadına varmakla kalmayacak herkese küçük te olsa aylık 300 tl burs vereceğiz, bir de ilk on binden gelenlere ek olarak dizüstü bilgisayar da hediye edeceğiz" açıklaması yaptı. Baykan "Mersinde Kredi Yurtlar Kurumu kız ve erkek yurtları çok güzel. Yurt çıkmayan öğrencilerimiz için çeşitli özel yurt imkanları da söz konusu olmakla birlikte biz de Diyanet ile işbirliği yaparak hiçbir öğrencimizin kalacak yer sorunu yaşamaması için gayret göstereceğiz" dedi.
 
AKP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU
Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Erdal Baykan 2015 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi iken AKP Adana Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

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