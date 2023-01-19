İşlenmiş et ve tip 2 diyabet riski arasındaki ilişki

Yapılan bir araştırma, tütsülenmiş ve işlenmiş etlerdeki koruyucuların, tip 2 diyabet riskini yarıdan fazla oranda artırabileceğini ortaya çıkardı.

Fransa’daki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi’nden araştırmacılar, sosis ve domuz pastırması gibi etlere renk ve tat katmak için kullanılan nitritler ile artan tip 2 diyabet riski arasında bir bağlantı bulduklarını söylüyorlar.



Daily Mail’in haberine göre ekip, Fransa’da 2009’dan beri yaklaşık 7 yıldır izlenen 100.000’den fazla kişiden toplanan verileri inceledi.

YÜZDE 53 ARTTI

Sonuçlara göre, kurutulmuş etlerle ilişkili karakteristik renk ve lezzetten sorumlu en önemli katkı maddesi olan sodyum nitriti en fazla tüketen kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin yüzde 53 daha yüksek olduğu keşfedildi.

Birleşik Krallık ve ABD’de kabaca her 12 yetişkinden biri tip 2 diyabet hastasıdır ve bunların yüzde 90’ı fazla kilolu veya obezdir.

Önceki çalışmalar da, çok fazla kırmızı ve özellikle işlenmiş et yemenin, obezite kaynaklı diyabet riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu göstermişti.