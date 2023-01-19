  • BIST 5.422,37
  • Altın 1166.395
  • Dolar 18.7771
  • Euro 20.332
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İşlenmiş et ve tip 2 diyabet riski arasındaki ilişki

» »
Yapılan bir araştırma, tütsülenmiş ve işlenmiş etlerdeki koruyucuların, tip 2 diyabet riskini yarıdan fazla oranda artırabileceğini ortaya çıkardı.
İşlenmiş et ve tip 2 diyabet riski arasındaki ilişki

Fransa’daki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi’nden araştırmacılar, sosis ve domuz pastırması gibi etlere renk ve tat katmak için kullanılan nitritler ile artan tip 2 diyabet riski arasında bir bağlantı bulduklarını söylüyorlar.

Daily Mail’in haberine göre ekip, Fransa’da 2009’dan beri yaklaşık 7 yıldır izlenen 100.000’den fazla kişiden toplanan verileri inceledi.

YÜZDE 53 ARTTI

Sonuçlara göre, kurutulmuş etlerle ilişkili karakteristik renk ve lezzetten sorumlu en önemli katkı maddesi olan sodyum nitriti en fazla tüketen kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin yüzde 53 daha yüksek olduğu keşfedildi.

Birleşik Krallık ve ABD’de kabaca her 12 yetişkinden biri tip 2 diyabet hastasıdır ve bunların yüzde 90’ı fazla kilolu veya obezdir.

Önceki çalışmalar da, çok fazla kırmızı ve özellikle işlenmiş et yemenin, obezite kaynaklı diyabet riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu göstermişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Bu dört faktöre dikkat etmek demans riskini azaltıyor18 Ocak 2023 Çarşamba 23:50
  • 2023 yılında öne çıkacak dokuz sağlıklı yiyecek18 Ocak 2023 Çarşamba 22:29
  • Çocuklara gelişigüzel vitamin takviyesi vermeyin18 Ocak 2023 Çarşamba 13:59
  • İngiltere, Fransa ve ABD'de sağlık sistemleri S.O.S veriyor17 Ocak 2023 Salı 10:32
  • Kuru baklagillerin 8 önemli faydası17 Ocak 2023 Salı 10:10
  • Pfizer-BioNTech aşısı ve 65 yaş üstüne inme riski arasındaki ilişki araştırılıyor16 Ocak 2023 Pazartesi 22:23
  • Yaşlanma hızını yavaşlatacak beslenme önerileri16 Ocak 2023 Pazartesi 19:57
  • Uzmanlardan vegan uyarısı: Bebeklerin büyümesini durdurabilir16 Ocak 2023 Pazartesi 18:09
  • Küflü gıda temizlenip, kullanılabilir mi?16 Ocak 2023 Pazartesi 14:31
  • ABD ile ilgili çarpıcı kanser raporu15 Ocak 2023 Pazar 21:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti