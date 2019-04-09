işleriniz bu tarihlere bırakmayın!

Sağlıksız bina koşulları nedeniyle Lefkoşa Şehir Planlama Dairesi’nde iki defa uyarı grevi yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İçişleri Bakanlığı’nın uyarıları dikkate almadığını savunarak, yarın bu dairede tam gün greve gideceğini açıklad

Grevle ilgili basın açıklamasının saat 10.00’da İçişleri Bakanlığı önünde olacağı bildirildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi binasının kullanılamaz, çatısının da asbest olduğunu belirtti.

Sağlıksız bina koşullarına dikkat çekmek için iki kez uyarı grevi yaptıklarını anımsatan Bengihan, “Ne yazık ki İçişleri Bakanı bu uyarıları dikkate almadı, sendikamızla iletişime dahi geçmedi. Sendikamız Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde yarın tam gün grev uygulayacak ve saat 10.00’da İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak” dedi.