İsmail Arter: Gerek Rum, gerekse diğer yabancıların özel mülklerine en küçük müdahale yapılmadı, yapılmayacak

Ülkede bulunan TC Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği teknik heyeti ile Gazimağusa Belediyesi yetkilileriyle teknik ekibi bugün belediyede bir toplantı yaparak, ileriye dönük ortak teknik çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliği protokolü çerçevesinde ülkede bulunan TC Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği teknik heyeti ile Gazimağusa Belediyesi yetkilileriyle teknik ekibi bugün belediyede bir toplantı yaparak, ileriye dönük ortak teknik çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter toplantı başında yaptığı konuşmada, Kapalı Maraş’taki açılıma da değindi. Kapalı Maraş’ın normal bir şehre dönüşmesi için teknik çalışmaları sürdürdüklerini ve hedeflerinin yaşayan bir şehrin ortaya çıkarılması olduğunu kaydeden Arter, “Bizim yaptığımız çalışmalar kamuya ait açılan bölgelerde temizlik ve düzenlemedir. Bunun dışında yaptığımız bir şey yok. Gerek Rum, gerekse diğer yabancıların özel mülklerine en küçük müdahale yapılmadı, yapılmayacak” dedi.

Maraş’ın ziyaret edenlerin sayısının 140 bini geçtiğini, bunun hafta sonları 4 bini bulduğunu kaydeden Arter, son 2 haftadır güneyden geçen misafirlerin de bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’tan gelenlerle konuşulduğunda, rahatsızlık olmadığını gördüğünü kaydeden Arter, “1974 ve 1963’te yaşananlar oldu, bitti. Keşke olmasaydı ama kim çevirecek bunu geriye. Mühim olan bundan sonra bu adada nasıl bir anlaşmayla düzlüğe çıkarız ve çocuklarımıza, gençlerimize nasıl parlak bir gelecek bırakabiliriz. Karşı tarafın da, bu tarafın da haklarını düşünerek bir çözüme gitmek lazım. Böyle kalması daha menfaatimizedir diye bir görüş varsa, demek ki uzun yıllar daha böyle kalacak Maraş. Maraş açılımının Kıbrıs müzakere süresince olumlu katkı yapacağına hep inandım” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm de 20’ye yakın belediyeyi ziyaret edeceklerini ve ne gibi ortak çalışmar yapabilecekleri, vatandaşa yönelik çalışmalarda ne gibi katkılar yapabilecekleri gibi konularda görüş alışverişi yapacaklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in selamlarını ileterek, Gaziantep ile Gazimağusa arsındaki işbirliğini artırmak hedefinde olduklarını kaydetti. Osman Toprak, 2 şehir arasında kardeş şehir anlaşmasının ilk etabının atılmasını arzu ettiklerini de ifade etti.