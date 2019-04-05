İsmail Arter yeni hastane yoluyla ilgili Büyük Sanayi esnafı ile bir toplantı yaptı

Başkan İsmail Arter, konuyla ilgili uzmanlardan görüş alarak devam ettikleri bir çalışma olduğunu, yetki karmaşası yaşanmadan, istişare içinde çalışmanın yapılması gerektiğini kaydederken, toplantıya katılan esnaf ise yeni uygulamanın işlerini etkilediğini ifade etti. Esnaf, yoldaki tek yön uygulamasının daha şimdiden işlerini etkilemeye başladığını, yol boyunca tek giriş çıkış yapılmasına karşı olmadıklarını ancak önlerini tamamen kapatacak bariyer yerine bordür yapılmasını istediklerini ifade etti. Yolun tek yol olmasını fırsat bilen bazı araçların yolda yüksek hız yaptıklarından yakınan esnaf, keskin viraj olan yere çözüm bulunmasını isteyerek, işyerlerinin olduğu kısımda sorun olmadığını söylediler.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, toplantıyı acil bir durumdan dolayı yaptıklarını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı kararı basından öğrendiğini, Nehir Caddesi olarak bilinen Ünimar Market ile Hastane arasındaki caddede trafik düzenlemesi yapılmasıyla ilgili bir toplantı yapma ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi. Sistemin çalışmasıyla ilgili bilgi veren Başkan İsmail Arter, idari olarak belediye meclisinin aldığı kararlarla trafik düzenlemeleri yaptıklarını, teknik olarak ise meclis üyelerinin de bulunduğu Karayolları Dairesi, Kaymakamlık, Trafik Şube Müdürü’nden oluşan Gazimağusa Belediyesi Trafik Komisyonu’nda kararlar alındığını söyledi.

Başkan İsmail Arter, ortada hem belirsizlik hem de bir ihtiyaç olduğunu, belediye ile bakanlık arasında ivedilikle istişare yapılması gerektiğini, yetki karmaşası yaşamadan idari yönden hangi yasanın hangi maddesine göre hareket edileceğinin yasal mevzuata oturması gerektiğini ifade etti. Başkan arter, “Orada hem ekonomik hayat hem de trafik emniyeti açısından en doğru düzenleme nasıl olacak. Trafik komisyonumuz en doğrusunu yapmak için çalışıyor. Amerika’dan da uzmanlar geldi görüş verdi. Trafiğin disiplin altına alınması gerekir. Bu konuda siz de hemfikirsiniz. Bu uygulamadan bir rahatsızlık ortaya çıktığını görüyorum” diyerek, trafik kazalarının olduğu caddede yeni uygulamadan sonra yine kaza olmasının çok büyük tehlike olduğunu ama aynı zamanda şu andaki haliyle yolda bir kaza olması halinde onun da izahının olmayacağına dikkat çekti. Başkan Arter, teknik çalışmaların birleştirilerek, istişare içinde çalışma yapılması gerektiğini, esnafı dinledikten sonra bakanlıkla süratle temasa geçeceğini ifade etti.