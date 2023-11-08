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İsmail Barbaros: Bu ülkede bir gelecek görmek istiyoruz, bu yola da gelecek görebilmek için çıktık

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CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 26’ncı Olağan Kongresi yapıldı, başkanlığa yeniden İsmail Barbaros seçildi. Barbaros kongrede yaptığı konuşmada, “Bu ülkede bir gelecek görmek istiyoruz. Bu yola da gelecek görebilmek için çıktık” dedi.
İsmail Barbaros: Bu ülkede bir gelecek görmek istiyoruz, bu yola da gelecek görebilmek için çıktık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 26’ncı Olağan Kongresi gerçekleştirildi, başkanlığa tekrardan İsmail Barbaros getirildi. CTP Lefkoşa İlçe Binasında gerçekleştirilen kongre, yoğun bir katılımla yapıldı. İsmail Barbaros Başkanlığındaki CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Sonay Demirpençe, Berkan Bengihan, Mehmet Hoca, Berke Sarcan, Ronahi Bulğan, Salih hafız.

Kongreye CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, CTP Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit katılarak konuşma gerçekleştirirken, bazı MYK üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda genç de kongreye katılım sağladı.

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