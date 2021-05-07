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İsmail Bozdağ Töre'nin Otopsisi Sonuçlandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
İsmail Bozdağ Töre'nin Otopsisi Sonuçlandı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:

03.05.2021 tarihinde, Demirhan’da inşaatın birinci katından düşmesi sonucu tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren İsmail Bozdağ TÖRE’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı çoklu kaburga kırıkları ve bunun sonucunda gelişen göğüs boşluğunun kan ve hava dolması’’ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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