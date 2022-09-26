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İsmail Bozkurt, Türk Dünyası Ödül Töreni’nde KKTC’den ödüle layık görüldü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile Bursa’da düzenlenen Türk Dünyası Ödül Töreni’nde KKTC’den ödüle layık görülen İsmail Bozkurt’u yayımladığı mesajla kutladı.
İsmail Bozkurt, Türk Dünyası Ödül Töreni’nde KKTC’den ödüle layık görüldü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile Bursa’da düzenlenen Türk Dünyası Ödül Töreni’nde KKTC’den ödüle layık görülen İsmail Bozkurt’u yayımladığı mesajla kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu ve Dil Bayramı'nın 90'ıncı yıl dönümü anısına Bursa’da düzenlenen ödül töreninde KKTC’den ödüle layık görülen İsmail Bozkurt’u en içten duygularımla kutlar, başarılarının devamını temenni ederim. Bu başarı, organizasyonun teması da olan, Türk dünyasının dil ve fikir birlikteliğinin de en büyük göstergesidir…

Bu gelişme, Kıbrıs Türk halkının, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunun ve KKTC’nin kültür ve sanat yaşamının ileri seviyede olduğu bir ülke olduğunun nişanesidir. İsmail Bozkurt’un çalışmalarının tarihi belleğimize önemli bir katkı sağlamakla beraber Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoların edebiyat aracılığıyla aşılması yönünde bir adım olmuştur.”

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