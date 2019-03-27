İsmail Dayı hayatını kaybetti!

Mormenekşe futbol takımı ile özdeşleşen ve İsmail Dayı olarak bilinen İsmail Menevişli bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düştü ve hayatını kaybetti.

İsmail dayının hayatını kaybetmesi taraflı tarafsız tüm futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.



KTFF başkanı Hasan Sertoğlu da İsmail dayının ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sertoğlu'nun mesajı şu şekilde:

“Futbol camiamızın sembol isimlerinden; özelde Mormenekşe GB Spor Kulübü genelde de birçok Mağusa ve bölge takımlarına duyduğu sevgiyle bilinen İsmail Menevili’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Futbol sahalarımızın vazgeçilmez isimlerinden İsmail Menevili’ye Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim. Gözlerimiz futbol sahasının kenarında hep onu arayacak.”