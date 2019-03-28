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İsmail Dayı son yolculuğuna uğurlandı

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Mormenekşe halkı ve tüm futbol camiasının yakından tanıyıp çok sevdiği taraftarın İsmail Dayısı (Menevili) son yolculuğuna uğurland
İsmail Dayı son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Menevili için ilk tören hayatını adadığı Mormenekşe Spor Kulübü önünde yapıldı. Kalabalık bir topluluk önünde yapılan törende Mormenekşe Spor Kulübü futbolcuların naaşın başından hiç ayrılmayarak sahalarda kendilerini hiç yalnız bırakmayan İsmail Dayılarına son görevlerini yapmış oldular. ,

Törende birer konuma yapan kulüp asbaşkanı Hüseyin Ummanel, kulübün eski başkanlarından Hasan Kemal Sesigüzel, Hilmi Öztemiz, ve aile adına konuşan Bedia Balses Çeliker, İsmail Dayının Mormenekşe sevdası ile hayatının 65 yılını kulübüne adadığını ve son nefesini verene kadar ağzından kulübünü hiç düşürmediği, bundan dolayı köylüsüne düşen en büyük görevin onun ismini yaşatmak olduğunu belirterek, kendisine verdikleri bir söz olan Cemal Balses Stadı’na heykelini dikeceklerini belirttiler.

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