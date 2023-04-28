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İsmail Doğan hakkındaki karar açıklandı...

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Lefkoşa’da Müstahdem Tarafından Sirkat suçuyla yargılanan sanık İsmail Doğan aleyhindeki karar açıklandı.
İsmail Doğan hakkındaki karar açıklandı...

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın  aleyhindeki kararı Barkın, açıkladı.Barkın, sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Sanığın müstahdem olduğ işyerinde 4 ay boyunca bu suçu işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirten Barkın, hırsızlık suçlarının artış gösterdiğini ve bu suçu işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç Barkın, sanığa, oy birliği ile 1,5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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