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İsmail Heniyye için KKTC’de gıyabi cenaze namazı kılınacak ve dua edilecek

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HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti münasebetiyle 02 Ağustos 2024 günü Cuma namazından sonra KKTC’de her kazada gıyabi cenaze namazı kılınacak ve dua edilecek.
İsmail Heniyye için KKTC’de gıyabi cenaze namazı kılınacak ve dua edilecek

HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti münasebetiyle 02 Ağustos 2024 günü Cuma namazından sonra KKTC’de her kazada gıyabi cenaze namazı kılınacak ve dua edilecek.

 Kıbrıs Filistin İnsiyatifi tarafından Şehid Heniyye’nin şehadeti dolayısıyla KKTC’de 6 kazada 6 camide Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağı duyurusu yapıldı.

 Lefkoşa’da Hz. Ebubekir Camiinde

Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camiinde

Gazimağusa’da Osman Fazıl Polatpaşa Camiinde

İskele’de Merkez Camiinde

Güzelyurt’da Fatih Camiinde

Lefke’de Gemi Konağı Camiinde

 Platformdan yapılan açıklama, “Özgür Filistin için aile üyelerinin birçoğu Şehit olan Filistin eski Başbakanı ve HAMAS Lideri İsmail Heniyye, hain bir saldırı sonucu şehit edilmiştir. ‘Allah’a aitiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz.’ Cuma namazını müteakip, Kıbrıs’ta gıyabi cenaze namazı ve duada buluşacağız.” İfadelerine yer veridi.

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