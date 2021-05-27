  • BIST 1.427
  • Altın 514,470
  • Dolar 8,4402
  • Euro 10,3012
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

İsmail KARABÖCEK, Tekin ARHUN, Ali Savaş ALTAN, Nurettin ARAPSOY  tutuklanan zanlılar Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı

» »
İsmail KARABÖCEK, Tekin ARHUN, Ali Savaş ALTAN, Nurettin ARAPSOY  tutuklanan zanlılar Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı
İsmail KARABÖCEK, Tekin ARHUN, Ali Savaş ALTAN, Nurettin ARAPSOY  tutuklanan zanlılar Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı

İsmail KARABÖCEK, Tekin ARHUN, Ali Savaş ALTAN, Nurettin ARAPSOY İsmail KARABÖCEK, Tekin ARHUN, Ali Savaş ALTAN, Nurettin ARAPSOY  tutuklanan zanlılar Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasında Telefon İle Yapılan Haberleşmeyi Tarafların İzni olmaksızın Kaydetmek ve İfşa Etmek, Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvike Teşebbüs Etmek  suçlarını işledikleri iddiası ile tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker'in gündeme taşıdığı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili 25 yıl sonra kim, ne diyor?27 Mayıs 2021 Perşembe 13:53
  • Kutlu Adalı Cinayeti KKTC Meclisi'nde araştırılacak.. Genel Kurul oy birliği ile evet dedi..27 Mayıs 2021 Perşembe 13:47
  • Saner: “Gerekli çalışmalar yapılacaktır”27 Mayıs 2021 Perşembe 13:35
  • Erhan Arıklı: “Yeni olgu ve itiraflar doğrultusunda Adalı dosyası açılmalı”27 Mayıs 2021 Perşembe 13:34
  • Tatar: “Güney Kıbrıs’la kapıların açılmasının zamanı gelmiştir. Rum tarafı hafta sonu yapılacak seçimi bekliyor”27 Mayıs 2021 Perşembe 13:23
  • Erhürman’dan ‘Kutlu Adalı’ cinayet soruşturmasına ilişkin çağrı27 Mayıs 2021 Perşembe 13:13
  • Özyiğit: Vesayet rejimi ortadan kalkmalı, geçici 10. madde ortadan kalkmalı!27 Mayıs 2021 Perşembe 12:56
  • Adalı Cinayeti KKTC Meclisinde görüşülüyor! (CANLI YAYIN)27 Mayıs 2021 Perşembe 12:34
  • KIB-TEK Dosyası: İsim isim belgeleri ile açıklıyoruz...Kimler nasıl münhalsiz atandı?27 Mayıs 2021 Perşembe 12:13
  • Özersay'dan Zam Tepkisi: Meclis'te soracağız!27 Mayıs 2021 Perşembe 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti