İsmail KARABÖCEK, Tekin ARHUN, Ali Savaş ALTAN, Nurettin ARAPSOY İsmail KARABÖCEK, Tekin ARHUN, Ali Savaş ALTAN, Nurettin ARAPSOY tutuklanan zanlılar Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasında Telefon İle Yapılan Haberleşmeyi Tarafların İzni olmaksızın Kaydetmek ve İfşa Etmek, Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvike Teşebbüs Etmek suçlarını işledikleri iddiası ile tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
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