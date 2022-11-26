Kilitkaya'nın sevilen sayılan ismi İsmail M .Zabıtler hayatını kaybetti.
Zabitler'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Zabitler ailesine başsağlığı diliyoruz.
Kilitkaya'nın sevilen sayılan ismi İsmail M .Zabıtler hayatını kaybetti.
Zabitler'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Zabitler ailesine başsağlığı diliyoruz.
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