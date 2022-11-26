  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

İsmail M .Zabıtler hayatını kaybetti

» »
İsmail M .Zabıtler hayatını kaybetti
İsmail M .Zabıtler hayatını kaybetti

Kilitkaya'nın sevilen sayılan ismi İsmail M .Zabıtler hayatını kaybetti. 

Zabitler'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 

Detay Kıbrıs olarak Zabitler ailesine başsağlığı diliyoruz. 

13-(2).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu26 Kasım 2022 Cumartesi 11:59
  • Covid-19 hatırlatma doz aşıları devam ediyor!26 Kasım 2022 Cumartesi 11:42
  • İşte Yeni Akaryakıt Fiyatları26 Kasım 2022 Cumartesi 11:26
  • Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu’nda Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı Yayımladı26 Kasım 2022 Cumartesi 11:11
  • Feyzioğlu, güven mektubunu sunuyor26 Kasım 2022 Cumartesi 11:03
  • Elif Lort cinayeti: Ceza Kararı Ertelendi26 Kasım 2022 Cumartesi 10:57
  • CTP Kadın Örgütü Cumhurbaşkanlığı Önünde Eylem Yaptı26 Kasım 2022 Cumartesi 10:48
  • İlk kar yağışı Trodos'a başladı25 Kasım 2022 Cuma 19:15
  • CTP'den İngiltere'de yoğun diplomasi25 Kasım 2022 Cuma 18:17
  • Şan: Biz Birlikte Çok Daha Güçlüyüz25 Kasım 2022 Cuma 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti