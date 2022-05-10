İsmail Saymaz: Hakkımda terör soruşturması başlatıldı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, “Gezi Parkı Davası’nda AK Parti’den aday adayı olmuş hakimin eşinin FETÖ’den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı” dedi.

Saymaz, Halk TV'de yayımlanan "Gezi Parkı hakiminin eşi FETÖ şüphelisi çıktı" başlıklı yazısında, Gezi Davası hakimlerinden AKP'li Murat Bircan ve "FETÖ" itirafçısı olduğu ortaya çıkan eşinin FETÖ itirafçısı olduğunu yazmıştı.

Saymaz, AKP'li hakim Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan’ın, FETÖ’den soruşturma geçirdiğini, çiftin çocuklarının 7 yıl boyunca FETÖ okullarında eğitim gördüğünü belirtmişti.

'TÜRK YARGISININ ALACAKARANLIK KUŞAĞI'

İsmail Saymaz’ın avukatı Aslı Kazan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

“Türk yargısının alacakaranlık kuşağı. Gezi Davasında Osman Kavala’ya ve Taksim Dayanışmasına ceza yağdıran heyette kendisi teşkilattan AKP’li eşi Cemaat şüphelisi hakim bulunması sorun değil ama bunu haber yapmak suç.

Delilsiz / dayanaksız Gezi Davasında oy çokluğu ile verilen hukuka aykırı kararın altına imza atan AKP’den aday adayı olmuş üye hakimin eşi hakkındaki FETÖ soruşturmasını belgeye dayalı haberleştiren İsmail Saymaz hakkında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca soruşturma başlatıldı.”