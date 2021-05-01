  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

İsmail Saymaz, Metropoll'ün nisan ayı anketini canlı yayında açıkladı; AKP yüzde 30'un altında!

»
"Bütün AK Parti tarihi boyunca ilk kez bir araştırmamızda AK Parti yüzde 27'ye geriledi"
İsmail Saymaz, Metropoll'ün nisan ayı anketini canlı yayında açıkladı; AKP yüzde 30'un altında!

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda Metropoll Araştırma'nın yaptığı son anketi paylaştı.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sancar'la da konuştuğunu belirten Saymaz, "Bütün AK Parti tarihi boyunca ilk kez bir araştırmamızda AK Parti yüzde 27'ye geriledi" diye konuştu.

Saymaz'ın paylaştığı anketin sonuçları şöyle: 

Ak Parti yüzde 27.1

CHP yüzde 18.3

İyi Parti yüzde 10.7

MHP yüzde 8.7

HDP yüzde 8.4

DEVA yüzde 2.2

Saadet yüzde 1.6

Gelecek yüzde 1.4

Kararsız/Cevapsız yüzde 21.6

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cem Uzan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Yok para, para yok!30 Nisan 2021 Cuma 19:20
  • Demet Akalın: 2 milyon kişi tatile gitti kimse param yok demesin30 Nisan 2021 Cuma 19:01
  • Tekel Bayileri Platformu Başkanı: İki aydır tarikat ve cemaat üyeleri baskı yapıyor30 Nisan 2021 Cuma 18:34
  • Alkol yasağı: Marketler içki satışına devam ediyor, yetkililer ise yasağın sürdüğünü söylüyor30 Nisan 2021 Cuma 18:21
  • TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz30 Nisan 2021 Cuma 18:16
  • Enflasyonda acı gerçek: Yüzde 5 altında kalamayan tek ülke Türkiye30 Nisan 2021 Cuma 17:15
  • Türkiye'den Rus aşısına acil kullanım onayı30 Nisan 2021 Cuma 16:50
  • Türk hackerların sitesinde ilan: Yakalama, arama kararı ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılır; 10 bini peşin toplamda 70 bin lira30 Nisan 2021 Cuma 16:39
  • Erdoğan: "Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum"30 Nisan 2021 Cuma 16:30
  • Kılıçdaroğlu'ndan "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" diyen Erdoğan'a: Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık30 Nisan 2021 Cuma 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti