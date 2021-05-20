İsmail Saymaz: Sedat Peker'in ifşaatları sayesinde Türk halkı Latin Amerika'da çekilen filmi izliyor: Adı, Narcos Türkiye

Sedat Peker’in videolarında dile getirdiği kokain operasyonlarına ilişkin açıklamalarının ardından dikkatlerin çekildiği kokain operasyonlarıyla ilgili herhangi bir soruşturma ve inceleme başlatılmamasına tepki gösterdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında dile getirdiği kokain operasyonlarına ilişkin açıklamalarının ardından dikkatlerin çekildiği kokain operasyonlarıyla ilgili herhangi bir soruşturma ve inceleme başlatılmamasına tepki gösterdi.

Saymaz, Kolombiya'nın Bueneventura Limanı'nda, 9 Haziran 2020 günü 4.9 ton kokain taşırken yakalanan ve Türkiye’ye doğru yol aldığı açıklanan konteyneri; yine 2020 yılında Dilovası Yılport Limanı'na gelen Brezilya'dan ‘ferro chrome' taşıyan gemiden 540 kilo kokain çıktığını; 6 Mayıs 2021’de de Panama'nın PSA Limanı'nda varış yeri Mersin Limanı olan gemide 616 paket kokain ele geçirildiğini hatırlattığı bugünkü yazısında, “Geminin yüklendiği yer Ekvador'un Puerto Bolivar Limanı'ydı. Bu liman 540 kilo kokainin yakalandığı Dilovası Limanı gibi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Yılport Holding'e aitti” diye yazdı.

“Sedat Peker'in ifşaatlarında dile getirdiği bu kokain operasyonlarına ilişkin alışıla gelmedik bir kayıtsızlık ve sessizlik var” diyen Saymaz, köşesinde Dilovası Limanı’nın sahibi olan Yalıport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’la gerçekleştirdiği röportaja da yer verdi.

"Devlet şeffaf olsa açar ve ifşa eder, bütün Türkiye bilir. Yapmıyorlar"

Konuya ilişkin savcılığın kendilerine herhangi bir soru yöneltmediğini belirten Yıldırım, Saymaz’ın, “Tuhaf değil mi?” sorusuna, “Devlet şeffaf olsa açar ve ifşa eder, bütün Türkiye bilir. Yapmıyorlar” diye yanıt verdi.

İsmail Saymaz: Sedat Peker'in ifşaatları sayesinde Türk halkı Latin Amerika'da çekilen filmi izliyor: Adı, Narcos Türkiyehttps://t.co/Ztrrpj72Q0 pic.twitter.com/udfSLbeBhJ — T24 (@t24comtr) May 20, 2021

Devamında, “Üç gün önce İskenderun Limanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek üzere 1 ton uyuşturucu hap ele geçirildi. Ardından Suriye'nin açıklarında 1.5 ton esrar yakalandı. Neler oluyor? Türkiye, uyuşturucu cenneti olan Latin Amerika'nın unvanını elinden mi alıyor?” diye soran Saymaz, “Bu kayıtsızlığın sebebi nedir? Ve en hazini, Sedat Peker'in ifşaatları sayesinde Türk halkı Latin Amerika'da çekilen filmi izliyor: Adı, Narcos Türkiye” sözlerini kaydetti.

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