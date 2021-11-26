İsmail Saymaz: Taciz iddiasının ardından AKP'li Birinci MKYK'nın WhatsApp grubundan çıktı

Halktv'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mücahit Birinci'nin evli bir kadına tacizde bulunduğu yönündeki WhatsApp yazışmaları son günlerde sosyal medyada yayılmıştı. İddiaları reddeden Mücahit Birinci, terörle mücadele savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Birinci ile ilgili iddialara AKP yönetimindeki mesai arkadaşlarının sessiz kalması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Halktv'ye konuşan AKP kaynakları, Mücahit Birinci'nin genel merkeze çağırılarak iddiaların sorulacağı ve kendisine uyarıda bulunulacağı bilgisini verdi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Birinci'nin televizyon programlarına çok çıkması ve "Alışacaksınız" yönündeki açıklamasından rahatsız olduğu öğrenildi.

Parti yönetiminin bu tavrı sonrasında Birinci'nin MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan ayrıldığı öne sürüldü.