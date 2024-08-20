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İsmail Saymaz yazdı: Feyzioğlu, Aytaç ve Yönlüer bir ekipti, aynı süreçte görevden alındılar

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Türkiyeli gazeteci İsmail Saymaz, TC’nin eski Lefkoşa Büyükeçisi Metin Feyzioğlu, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve AKP’nin KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer'in aynı süreçte görevden alınmalarının “rutinin dışında” bir gelişme olduğunu yazdı.
İsmail Saymaz yazdı: Feyzioğlu, Aytaç ve Yönlüer bir ekipti, aynı süreçte görevden alındılar

İsmail Saymaz, TC’nin eski Lefkoşa Büyükeçisi Metin Feyzioğlu, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve AKP’nin KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer'in aynı süreçte görevden alınmalarının “rutinin dışında” bir gelişme olduğunu yazdı, “üç ismin ekip olduğu” iddiasını ortaya attı.

Halk TV’nin web sitesinde yayınlanan “Feyzioğlu, el çektirilmemek için mi Özel krizini çıkardı?” başlıklı köşe yazısında Saymaz,  TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Feyzioğlu ve ekibi Kıbrıs davasına zarar verecek” denildiğini, bu nedenle görevlerinden alındıklarını öne sürdü.

İsmail Saymaz, söz konusu makalesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, CHP lideri Özgür Özel tarafından “Bizi karşılamadı” diye Dışişleri Bakanlığı’na şikayet edildikten sonra Prag’a atandı.

Adada “Feyzioğlu görevden alınacağını biliyordu. Alınmamak için Özel’le yapay kriz çıkardı” diye konuşuluyor.

Feyzioğlu’nun, süresi dolmadan görevden alındığı belirtiliyor.

Feyzioğlu’ndan sonra da KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç süresinden önce alındı. Aytaç’ın yerine İlker Görgülü atandı.

AK Parti’nin KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer de el çektirildi ve Emre Kaya getirildi.

Bu üç atama normal bir süreç olarak yorumlanmıyor.

Feyzioğlu, Aytaç ve Yönlüer’in ekip olduğu ve birlikte hareket ettikleri ileri sürülüyor.

Kulislerde şu iddialar konuşuluyor:

Feyzioğlu, adalılarla yakınlaştı, sık sık özel hayatıyla gündeme geldi ve ticari ilişkilere girdi.

KKTC’nin içişlerine müdahale etti iç siyasette taraf oldu.

KKTC polisi Türkiye’den atanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olduğu için sahte reçete ve diploma soruşturmalarıyla yargıyı sopa gibi kullandı.

Günün sonunda Erdoğan’a “Feyzioğlu ve ekibi Kıbrıs davasına zarar vereceği söylendi. Feyzioğlu, aslında 21 Temmuz’da görevden alınacaktı. Ancak CHP lideri Özel’le yaşadığı gerilim nedeniyle Lefkoşa’yı kaybettiyse de Prag’ı aldı.”

İsmail Saymaz'ın makalesi için TIKLAYINIZ... 

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