  • BIST 9863.95
  • Altın 2954.659
  • Dolar 34.7445
  • Euro 36.5021
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

İsmail Tanrıkulu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı KKC'de yakalandı!

» »
İngiltere'de 22 yaşındaki Türk İsmail Tanrıkulu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı Mehmet Topaloğulları’nın KKTC’de cezaevinde olduğu ortaya çıktı.İngiliz polisiyle KKTC polisinin yaptığı istişare sonucu zanlının KKTC’de yargılanmasına karar verildi.
İsmail Tanrıkulu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı KKC'de yakalandı!

Zanlı bu kapsamda mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran müfettiş muavini Ömer Faruk Şengil, zanlının 3 Eylül 2018 yılında İngiltere’de Tottenham Mezarlığında meydana gelen adam öldürme, kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Polis, 2023 yılı Ekim ayında yapılan yazışmalar sonucu soruşturmanın, yargılamanın KKTC’de yapılabileceğinin anlaşıldığını kaydetti. Polis, zanlının KKTC mahkemelerinde yargılanmasına olanak olması üzerine bir ekibin 20-27 Kasım 2024 tarihleri arasında İngiltere’ye gidip gerekli ifadeleri temin ettiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili elde edilen bilgilerde zanlının 3 Eylül saat 07.45 sıralarında 3 kişi olarak mezarlığa gittiğini, İsmail Tanrıkulu’nu kolundan7.65 mm’lik silahla vurduğunu, merminin koldan geçip, karın bölgesine girdiğini ve iç kanama sonucu ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Polis, olaydan sonra kaçan iki kişinin, saç ve sakal tıraşı olduklarını ve 2 gün saklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlının 5 Eylül 2018 tarihinde saat 00:05’te  Stansted Havalimanı’ndan İngiltere’den çıkış yapıp, İstanbul’a gittiğini, oradan da 6 Eylül’de KKTC’ye geldiğini ve o tarihten sonra Londra doğumlu olmasına rağmen İngiltere’ye dönmediğini, ülkeden de çıkmadığını belirtti. Polis, zanlının KKTC’de karıştığı soygun, ev açma, kasti hasar suçlarından 27 Aralık 2023 tarihinde 5 yıl hapse mahkum edildiğini ve halen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlıyı cezaevinden alıp, cinayet suçundan teminata bağlamak üzere teminat başvurusu yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının 16 ay sonra tahliye olacağını belirterek, İngiltere’de meydana gelen adam öldürme ve diğer suçlardan dolayı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı talebe itiraz etmezken, cinayet suçlamasın kabul etmediklerini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkamet izinsiz 3 kişi daha tutuklandı...03 Aralık 2024 Salı 11:59
  • Rahvancıoğlu: Pahalılığı Önlemek için Üretim, Dağıtım ve Satış Kooperatifleri Oluşturulması Tek Çözüm!03 Aralık 2024 Salı 11:56
  • ARUCAD Öğrencileri Sivil Savunma Tatbikatına Katıldı03 Aralık 2024 Salı 11:53
  • Gardiyanoğlu: 6 İlçede 6 rehabilitasyon merkezi ve 6 huzurevi olarak yola çıktık03 Aralık 2024 Salı 11:34
  • Meteoroloji dairesi’nden kuvvetli yağış uyarısı03 Aralık 2024 Salı 11:26
  • Dinçyürek: Engelli bireylerimizin karşılaştığı zorluklara duyarlılık göstermek hepimizin sorumluluğudur03 Aralık 2024 Salı 11:04
  • Engelliler Günü... Üstel: İhtiyaç duyulan her noktada olmaya devam edeceğiz03 Aralık 2024 Salı 11:01
  • Başbakan Üstel: İsias Otel davasında adalet yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek03 Aralık 2024 Salı 09:56
  • Bugünden itibaren 3 gün yağış bekleniyor03 Aralık 2024 Salı 09:33
  • RMMO’nun silah sistemlerinde deneyimli profesyonel askerleri istifa ediyor03 Aralık 2024 Salı 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti