İsmail YK gelin adayı Solmaz'a talip oldu

Ünlü sanatçı İsmail YK, bir evlilik programında gelin adayı olan Solmaz'a talip oldu

Gelin adayı Solmaz, damat adayı Kaan'dan tamamen ayrıldığını dün yayında gözyaşları içerisinde açıklamıştı.



Bunun üzerine taliplerini bekleyen gelin adayına İsmail YK talip oldu.

KARARI NE OLDU?



Solmaz kendisine talip olan ünlü sanatçı İsmail YK'ya cevabını verdi. Gelin adayı Solmaz İsmail YK'ya 'evet' diyerek yemeğe çıkmak istediğini belirtti. Solmaz "Ben düşündüm İsmail YK ile yemek yemeğe çıkabiliriz" dedi.



İsmail YK'nın cevabı ise "Hemen bu akşam yemeğe çıkalım" yanıtı oldu. Gelin adayı Solmaz ile ünlü şarkıcı İsmail YK dün akşam baş başa yemek yediler.