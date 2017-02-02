 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.633
  • Altın 145,881
  • Dolar 3,7364
  • Euro 4,0315
  • Lefkoşa 2 °C
  • Mağusa 2 °C
  • Girne 3 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -14 °C
SON DAKİKADava sonuçlandı, doktorlar artık ikinci iş yapamayacak!

İsmail YK gelin adayı Solmaz'a talip oldu

»
İsmail YK gelin adayı Solmaz'a talip oldu
Ünlü sanatçı İsmail YK, bir evlilik programında gelin adayı olan Solmaz'a talip oldu

Gelin adayı Solmaz, damat adayı Kaan'dan tamamen ayrıldığını dün yayında gözyaşları içerisinde açıklamıştı.

Bunun üzerine taliplerini bekleyen gelin adayına İsmail YK talip oldu.

KARARI NE OLDU?


Solmaz kendisine talip olan ünlü sanatçı İsmail YK'ya cevabını verdi. Gelin adayı Solmaz İsmail YK'ya 'evet' diyerek yemeğe çıkmak istediğini belirtti. Solmaz "Ben düşündüm İsmail YK ile yemek yemeğe çıkabiliriz" dedi.

İsmail YK'nın cevabı ise "Hemen bu akşam yemeğe çıkalım" yanıtı oldu. Gelin adayı Solmaz ile ünlü şarkıcı İsmail YK dün akşam baş başa yemek yediler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ünlü popçu Işın Karaca'ya şok üstüne şok! Şaka yüzünden evinden oldu01 Şubat 2017 Çarşamba 12:41
  • Çin Mars ve Jüpiter'i keşfedecek01 Şubat 2017 Çarşamba 10:14
  • İnsanlığın ilk atası bulundu biraz şaşırtıcı01 Şubat 2017 Çarşamba 10:10
  • 1 Doları bakın ne için harcadılar31 Ocak 2017 Salı 12:25
  • Nijerya'da 130 karısı olan adam 93 yaşında öldü31 Ocak 2017 Salı 09:15
  • Basın özgürlüğü önündeki engeller konusunda konferans düzenleniyor31 Ocak 2017 Salı 09:08
  • Neden erkeklerin penis boyları evrimleşip büyürken, testisler küçük kaldı?30 Ocak 2017 Pazartesi 13:40
  • Maymunlar beyin dalgalarıyla Hamlet'i yazabiliyor30 Ocak 2017 Pazartesi 13:35
  • Doğa parkındaki kaplan, yanına gelen turisti yedi30 Ocak 2017 Pazartesi 13:33
  • Antonio Banderas kalp krizi geçirtti!30 Ocak 2017 Pazartesi 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti