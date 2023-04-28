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İsmailağa Cemaati, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı

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İsmailağa Cemaati, sosyal medyada yayımladığı mesajla 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı. 
İsmailağa Cemaati, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı

İsmailağa Cemaati, sosyal medyada yayımladığı mesajla 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı. 

İsmailağa Cemaati, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Kararı sosyal medya hesaplarından duyuran Cemaat, şu paylaşımı yaptı:

"14 Mayıs dönüm noktalarından biri"

"Aziz milletimiz, şanlı tarihinde pek çok kez mühim tercihlerle karşı karşıya kalmış, irfan ve ferasetiyle doğru tercihlerde bulunmuştur. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması plânlanan seçimler de tarihî dönüm noktalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Neticeleri sadece ülkemiz için değil, İslâm âleminin de geleceği açısından hayatî öneme sahiptir.

"Mazlum Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz"

Dinî, millî ve ahlâkî değerlere sahip çıkmaya çalışanların bir ittifak, bu ulvî değerleri geçmişten günümüze ayaklar altına alıp nesli-aileyi yok etmeyi hedefleyen projelere ve birlik-beraberliğimizi tehdit eden teröre sahip çıkanların karşı ittifak şeklinde bir araya gelmiş olması, bu önemi daha da artırmıştır. Bizler, varisi olduğumuz büyüklerimizin bu tür durumlarda tercihte bulunmayanın en kötüyü seçmiş olacağı nasihatince, tercihimizi dinî ve manevî değerlerimizi muhafazaya çalışan, İslâm coğrafyasındaki mazlum Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz.

"Erdoğan’ı destekleme yönündeki kararımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz"

Ayrıca, dünyayı saran salgın hastalık, ardından sel felâketleri ve yıkıcı depremlerin maddî-manevî sonuçlarıyla beraber, günden güne artan küresel sorunlarla sürdürülebilir mücadele zarureti; güçlü, tecrübe ve istikrar sahibi bir idareyi gerekli kılmaktadır. Bu düşüncelerle; istikrar ve tecrübenin başarıyı getirdiği inancıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme yönündeki kararımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

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