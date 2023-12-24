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İsmet Halil vefat etti

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İsmet Halil vefat etti
İsmet Halil vefat etti

23.12.2023 tarihinde, 19:00-20:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da bulunan bir Yaşlı Bakım Evinde kalmakta olan Gazimağusa’da sakin İsmet HALİL(K-88), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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