İsmet Halil vefat etti

23.12.2023 tarihinde, 19:00-20:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da bulunan bir Yaşlı Bakım Evinde kalmakta olan Gazimağusa’da sakin İsmet HALİL(K-88), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
23.12.2023 tarihinde, 19:00-20:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da bulunan bir Yaşlı Bakım Evinde kalmakta olan Gazimağusa’da sakin İsmet HALİL(K-88), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.