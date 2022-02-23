  • BIST 2.037,87
  • Altın 840.926
  • Dolar 13.7998
  • Euro 15.6815
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

İsmet Kotak’ın doğumundan ölümüne yaşam öyküsü sanal sergide

» »
Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir yere sahip, gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergi olarak www.ismetkotak.com web sitesi üzerinden yayımlanmaya başladı.
İsmet Kotak’ın doğumundan ölümüne yaşam öyküsü sanal sergide

Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir yere sahip, gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergi olarak www.ismetkotak.com web sitesi üzerinden yayımlanmaya başladı. Sergide İsmet Kotak’ın doğumundan ölümüne yaşam öyküsü; fotoğraflar, videolar ve belgelerle anlatılıyor.

İsmet Kotak’ın doğum günü olan bugün yayımlanan sanal sergi, Abrakadabra İletişim Yönetimi (ACM Cyprus) tarafından hazırlandı. Serginin sanat direktörlüğünü Mine Kar, editörlüğünü ise Cem Kar yaptı.

Sergide ayrıca İsmet Kotak’ın 1963 olaylarında Rum polisler tarafından taranan arabasının fotoğrafları ve olayın nasıl yaşandığı bilgisi yer alıyor.

KOTAK: “AMACIMIZ ONU TANIYAMAYAN GENÇ NESİLLERE ONU TANITMAK”

Sergi ile ilgili açıklama yapan Serhat Kotak, babası İsmet Kotak’ın canından çok sevdiği Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı için her zaman her şeyini, varını yokunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. Kotak, “Bazı insanlar vardır, kendisini tanıyan herkesi daha iyiye yönlendirir. Kelimenin tam anlamıyla ‘örnek’ olur... Sanıyorum ki, İsmet Kotak’ı tanıyanlar bu görüşüme katılıyordur. İşte tam da bu nedenle bu sergi hazırlandı. Amacımız onu tanıyamayan genç nesillere, hem onu tanıtmak, hem de örnek alacakları mücadeleci bir ismi onlarla buluşturmak” diyerek, tarih meraklılarına ve araştırmacılara kaynak niteliği taşıyacak bir çalışma ortaya konulduğunu kaydetti.

Sergiye katkı koymak isteyenleri kendilerine ulaşmaya çağıran Kotak, “Bu noktada katkıda bulunacak herkese açığız ve katkılarınızı özlemle bekliyoruz. Katkıda bulunmak isteyenler eklemeyi düşündükleri fotoğraf ve bilgileri ACM Cyprus’a, info@acmcyprus.com adresinden gönderebilirler. Bu serginin hazırlanmasını sağlayan ACM Cyprus’a, muhteşem web sunumunun yaratılmasına katkıda bulunan sanat direktörümüz Mine Kar’a, projenin hem fikir babası hem editörü ve projenin hayata geçmesindeki en büyük payın sahibi olup araştırmalarda ve yapımda canı gönülden çalışan Cem Kar’a ve bundan sonra katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkür ederim” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor23 Şubat 2022 Çarşamba 10:59
  • Dolar 13,85 liradan, sterlin 18,80 liradan güne başladı23 Şubat 2022 Çarşamba 10:43
  • Falyalı'nın ölümünün ardından Çakıcı Kıbrıs'ta kumarhane işine girdi23 Şubat 2022 Çarşamba 10:38
  • Tantura kavşağında dün akşamüzeri meydana gelen kazada anne kız yaralandı23 Şubat 2022 Çarşamba 10:16
  • Sabah sisle uyandık23 Şubat 2022 Çarşamba 10:12
  • EL-SEN Başkanı Özkıraç: Yıldırma politikalarına yenilmeyeceğiz23 Şubat 2022 Çarşamba 10:11
  • Kıb-Tek, Maliye’ye bağlanıyor23 Şubat 2022 Çarşamba 09:59
  • Döviz güne nasıl başladı?23 Şubat 2022 Çarşamba 09:56
  • Hava bugün nasıl olacak?23 Şubat 2022 Çarşamba 09:52
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 23 Şubat 202223 Şubat 2022 Çarşamba 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti