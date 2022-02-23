İsmet Kotak’ın Yaşamı Sanal Sergide…

Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir yere sahip, gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergi olarak www.ismetkotak.com web sitesi üzerinden yayımlanmaya başladı. Sergide İsmet Kotak’ın doğumundan ölümüne yaşam öyküsü; fotoğraflar, videolar ve belgelerle anlatılıyor.

İsmet Kotak’ın doğum günü olan bugün yayımlanan sanal sergi, Abrakadabra İletişim Yönetimi (ACM Cyprus) tarafından hazırlandı. Serginin sanat direktörlüğünü Mine Kar, editörlüğünü ise Cem Kar yaptı.

Sergide ayrıca İsmet Kotak’ın 1963 olaylarında Rum polisler tarafından taranan arabasının fotoğrafları ve olayın nasıl yaşandığı bilgisi yer alıyor.

KOTAK: “AMACIMIZ ONU TANIYAMAYAN GENÇ NESİLLERE ONU TANITMAK”

Sergi ile ilgili açıklama yapan Serhat Kotak, babası İsmet Kotak’ın canından çok sevdiği Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı için her zaman her şeyini, varını yokunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. Kotak, “Bazı insanlar vardır, kendisini tanıyan herkesi daha iyiye yönlendirir. Kelimenin tam anlamıyla ‘örnek’ olur... Sanıyorum ki, İsmet Kotak’ı tanıyanlar bu görüşüme katılıyordur. İşte tam da bu nedenle bu sergi hazırlandı. Amacımız onu tanıyamayan genç nesillere, hem onu tanıtmak, hem de örnek alacakları mücadeleci bir ismi onlarla buluşturmak” diyerek, tarih meraklılarına ve araştırmacılara kaynak niteliği taşıyacak bir çalışma ortaya konulduğunu kaydetti.

Sergiye katkı koymak isteyenleri kendilerine ulaşmaya çağıran Kotak, “Bu noktada katkıda bulunacak herkese açığız ve katkılarınızı özlemle bekliyoruz. Katkıda bulunmak isteyenler eklemeyi düşündükleri fotoğraf ve bilgileri ACM Cyprus’a, info@acmcyprus.com adresinden gönderebilirler. Bu serginin hazırlanmasını sağlayan ACM Cyprus’a, muhteşem web sunumunun yaratılmasına katkıda bulunan sanat direktörümüz Mine Kar’a, projenin hem fikir babası hem editörü ve projenin hayata geçmesindeki en büyük payın sahibi olup araştırmalarda ve yapımda canı gönülden çalışan Cem Kar’a ve bundan sonra katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkür ederim” dedi.