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İsmi HP LTB Başkan adayı geçen Manavoğlu'da Covid-19 pozitif

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İsmi HP LTB Başkan adayı geçen Manavoğlu'da Covid-19 pozitif
İsmi HP LTB Başkan adayı geçen Manavoğlu'da Covid-19 pozitif

Halkın Partisi eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Manavoğlu’nun açıklaması şöyle:

Uzun bir süredir ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhunu inşallah yarın hep birlikte büyük bir coşkuyla sokaklarda sergileyeceğiz diye mutluluktan havada uçarken bugün Covid pozitif olduğumu öğrendim.

Ne yazık ki aranızda olamayacağım ama kalbim, kriz yönetimini beceremeyen, halkın yanında değil sadece koltuklarının yanında kalmak isteyen bu anlayışı protesto etmek için sokakta cesurca yürüyen sizlerle birlikte atacak.

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