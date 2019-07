İsmini Mars’a Gönderen 8 Milyon Kişinin 2,5 Milyonu Türk

NASA, 2020 yılında Güneş sistemi içerisinde bize en yakın konumdaki gezegen olan Mars’a yeni bir rover araç gönderecek. NASA, uzay meraklılarını da projeye dahil etmek için Send Your Name To Mars (İsmini Mars’a Gönder) adlı bir kampanya başlatmıştı.

Kampanya için hazırlanan web sayfasını ziyaret eden, sayfada yer alan formu dolduranların isimleri, uzaya gidecek olan aracın içine yerleştirilecek olan çipte yer alacak. Formu dolduran kişilere verilen temsili bilet ile hayali uçuş milleri de veriliyor.

Dünya çapında neredeyse 8 milyon kişi bu kampanyaya katılırken listenin zirvesinde, 2,5 milyona yakın katılımcı ile Türkiye yer aldı. Bu oran, sosyal medyada da gündem oldu. ABD Türkiye Büyükelçiliği, konuyla ilgili bir tweet attı.

NASA’nın 2020’de göndereceği insansız araç, gezegen yüzeyinde eski mikrobik yaşam formları bulmayı amaçlıyor. Curiosity’nin görevine devam edecek olan araç, Temmuz ya da Ağustos 2020’de yola çıkacak. Mars yüzeyinden ve yüzeyinin altından da taş örnekleri toplayacak olan araç, Mars projesinde adını gönderenlerin isimlerini de içindeki bir çipte taşıyacak.

Kampanyaya kayıtlar 30 Eylül’de sona erecek.