İspanya açıklarında ölüm kalım mücadelesi

Göçmenlerin ölüm kalım mücadelesi bu kez İspanya açıklarında yaşandı. Büyük Kanarya adası açıklarında 122 göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin ölüm kalım mücadelesi bu kez İspanya açıklarında yaşandı. Büyük Kanarya adası açıklarında 122 göçmen kurtarıldı.

İspanya Sahil Güvenliği, Büyük Kanarya açıklarında göçmenleri taşıyan üç tekneyi fark etti.

Adanın güneyinde durdurulan teknelerde bulunan 122 göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin bulunduğu tekneler güvenli bir şekilde limana çekildi.

İspanya hükümet verilerine göre bu yıl Ocak ve 30 Eylül döneminde Batı Afrika'dan Kanarya Adalarına 13 bin 100’den fazla göçmen ulaştı.

Bu da, 2020'nin aynı dönemine göre bölgeye ulaşan göçmen sayısının iki kattan fazla arttığını gösteriyor.