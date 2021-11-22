  • BIST 1.754,410
  • Altın 663,09
  • Dolar 11,1923
  • Euro 12,6390
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

İspanya açıklarında ölüm kalım mücadelesi

» »
Göçmenlerin ölüm kalım mücadelesi bu kez İspanya açıklarında yaşandı. Büyük Kanarya adası açıklarında 122 göçmen kurtarıldı.
İspanya açıklarında ölüm kalım mücadelesi

Göçmenlerin ölüm kalım mücadelesi bu kez İspanya açıklarında yaşandı. Büyük Kanarya adası açıklarında 122 göçmen kurtarıldı.

İspanya Sahil Güvenliği, Büyük Kanarya açıklarında göçmenleri taşıyan üç tekneyi fark etti.

Adanın güneyinde durdurulan teknelerde bulunan 122 göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin bulunduğu tekneler güvenli bir şekilde limana çekildi.

İspanya hükümet verilerine göre bu yıl Ocak ve 30 Eylül döneminde Batı Afrika'dan Kanarya Adalarına 13 bin 100’den fazla göçmen ulaştı.

Bu da, 2020'nin aynı dönemine göre bölgeye ulaşan göçmen sayısının iki kattan fazla arttığını gösteriyor.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan’da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2'nci Turu Başladı21 Kasım 2021 Pazar 13:13
  • Almanya’da Türk Babanın Kıskançlık Cinayeti20 Kasım 2021 Cumartesi 21:18
  • Paris’te Tarihi Binada Yangın20 Kasım 2021 Cumartesi 20:12
  • Belarus-Polonya Sınırındaki Göçmenler Bekleyişlerini Kapalı Alanda Sürdürüyor19 Kasım 2021 Cuma 22:17
  • Almanya'da araştırma: Adalet sistemi Nazilerden ne kadar sürede kurtarıldı?19 Kasım 2021 Cuma 22:15
  • Macron'dan İngiltere'ye sert tepki: "Sinirlerimizle oynuyorlar"19 Kasım 2021 Cuma 21:05
  • Almanya Kapanmaya Hazırlanıyor19 Kasım 2021 Cuma 20:38
  • SKANDAL İDDİALAR: "400'e yakın oyuncu genç yaşta cinsel istismara uğradı"19 Kasım 2021 Cuma 19:32
  • Avusturya'da Yeniden Sokağa Çıkma Kısıtlama Uygulanacak19 Kasım 2021 Cuma 19:20
  • Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü19 Kasım 2021 Cuma 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti