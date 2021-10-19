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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, fuhuşu yasaklayacağını duyurdu

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde seks işçiliğini tamamen yasaklamak istediğini, zira bunun kadınları 'köleleştirdiğini' savundu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, fuhuşu yasaklayacağını duyurdu

Sosyalist Parti lideri Sanchez, partisinin üç günlük kongresi sonunda yaptığı açıklamada aile içi şiddet ve asgari ücretin yükseltilmesi gibi konularda ilerleme kaydedildiğinden bahsetti.

AFP'nin aktardığına göre Valencia'da konuşan Başbakan Sanchez, "Kongreden çıkan bir sonucu da uygulayacağım. Kadınları köleleştiren fuhuşu yasaklayarak bu konuda daha da ilerleme kaydedeceğiz." dedi.

Kadın pazarlığı gibi faaliyetler İspanya'da yasak iken seks işçiliği konusunda şu ana kadar bir düzenleme yapılmış değil.

Ayrıca bir kamu alanında olmaması şartıyla, bir kişinin para karşılığı seks hizmeti sunmasına herhangi bir cezai müeyyide uygulanmıyor. Yasalar daha çok insan kaçakçılığına odaklanıyor.

İspanya genelinde çok sayıda genel ev faaliyetinde bulunan mekanlar bulunuyor. Bunların birçoğu otel adı altında faaliyet gösteriyor. Ancak sektörde çalışanlar düzenli işçi olarak tanınmıyor.

Fuhuşun yasaklanmasını isteyenler, bu konudaki yasal boşluğun insan kaçakçılığını beslediğini savunuyor.

Sanchez, 2019 yılında seçimlerden önce hazırladığı programda seks işçiliğini kapatma teklifinde bulunmuştu.

İspanya'da 2009 yılı araştırmasına göre her üç erkekten biri hayatında en az bir kere para karşılığı cinsel ilişki yaşadı.

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