İspanya Başbakanı Rajoy: "Yeni Katalonya hükümetiyle diyalogu deneyeceğiz"

Katalonya'da dün yapılan seçimlerde partisi büyük yenilgiye uğrayan İspanya'nın muhafazakar Başbakanı Mariano Rajoy, yasalar çerçevesinde kaldıkları sürece yeni Katalonya hükümetiyle diyalogu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Dün yapılan bölgesel erken seçimlerde Katalan ayrılıkçı partiler birlikte bölge parlamentosunda çoğunluğu az bir farkla da olsa elde etti, ancak parlamentoda en çok sandalyeyi kazanan parti, İspanya ile birlikten yana Ciudadanos (Vatandaşlar) oldu. Buna karşılık Başbakan Rajoy'un sağcı Halk Partisi'nin vekil sayısı 11'den üçe düştü.

Başbakan Rajoy, bu sonucu yorumlarken, ayrılıkçı partilerin de oylarının gerilediğini ifade ederek, "Ama bizden daha az" diye konuştu. Seçimden birinci çıkan Vatandaşlar Partisi liderlerini telefonla tebrik ettiğini söyledi.

Puigdemont'un çağrısını reddetti

Seçim sonuçlarını "İspanya hükümetinin yenilgisi" olarak değerlendiren eski Katalan lideri Carles Puigdemont'tan gelen diyalog çağrısını reddeden Rajoy, seçimden birinci parti olarak Ciudadanos'un çıktığını hatırlattı ve şöyle sürdürdü:

"Ben İspanya hükümetinin başbakanıyım. Dolayısıyla Kalatonya halkının da başbakanıyım. Katalonya'daki seçimlerden çıkan hükümetle diyaloğu sürdürmek için çaba harcayacağım. Ama hukuka uygun olması şartıyla. Dolayısıyla tek yanlı iddiaları bir yana bırakan ve kendisini hukukun üzerine koymayan bir hükümet çıkmasını umuyorum."

Daha önceki saatlerde konuşan eski Katalan lider Carles Puigdemont, dünkü seçimleri "Katalan Cumhuriyeti"nin zaferi diye niteleyerek Başbakan Mariano Rajoy'u bir Avrupa Birliği ülkesinde kendisiyle buluşarak durumu müzakere etmeye çağırmıştı.

Bu noktaya nasıl gelindi

Madrid yönetimi Ekim ayında kendisinin itirazlarına rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu yasa dışı ilan etmiş ve Katalonya hükümetini görevden alarak, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamıştı.

İspanya Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya'da ilan ettiği erken bölgesel seçimle istikrarı yeniden tesis etmeyi umuyordu ama sonuçlar umduğu gibi olmadı.

Rajoy'un muhafazakar Halk Partisi (PP) dünkü seçimde büyük oy kaybetti, Katalonya Parlamentosu'ndaki milletvekili sayısı 11'den 3'e düştü.

Buna karşılık Katalonya'nın İspanya'nın yarı özerk bölgesi olarak kalmasından yana tutum alan Ciudadanos (Vatandaşlar) seçimde Katalonya parlamentosunda en çok sandalye alan parti oldu.

Bu da, hükümeti kurma yetkisinin hangi partiye verileceği konusunda belirlizlik yaratıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Katalan lider Carles Puigdemont'un bağımsızlık yanlısı Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte" (Junts per Catalunya) koalisyonu ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) 135 üyeli Katalonya Parlamentosu'nda toplam 70 sandalye elde etti.

Bağımsızlık yanlıları arasında da Puigdemont'un liderliğindeki Katalonya İçin Birlikte koalisyonu az farkla, Puigdemont'un eski yardımcısı Oriol Junqueras'ın liderliğindeki Katalonya'nın Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) önüne geçti. Junqueras "isyana teşvik" suçlamasıyla cezaevinde.

İspanya'nın özerk bölgesi olarak kalmak isteyen partiler de Vatandaşlar Partisi, İspanya'da iktidar olan ve Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi ve İspanya'nın en büyük muhalefet partisi Sosyalist İşçi Partisi.

Bağımsızlık yanlıların sandıkta çoğunluğu elde etmesi üzerine açıklama yapan Halk Partisi ve Sosyalistler sonuçları kabul ettiklerini söyledi.

Vatandaşlar Partisi'nin lideri Inés Arrimadas, Katalan televizyonu TV3'teki değerlendirmesinde bağımsızlık yanlısı partilerin çoğunluğu almasına karşın, "Partimiz, gelecek haftalarda kimlerin koalisyon kurmak isteyeceğini bekleyip görecek" diyerek hükümetin kuruluşu sürecinde rol alabileceklerine işaret etti.

Vatandaşlar Partisi oyların yüzde 25'ini alarak parlamentoda 36 sandalye kazandı.

Katalonya'nın en büyük partisi olan Vatandaşlar lideri Arrimadas, çoğunluk ayrılıkçılarda olmasına rağmen "Katalonya parlamentosu seçimlerinde ilk defa birlikçi bir parti kazanmış oldu" dedi ve partisinin 'zafer ilan ettiğini, koalisyon kurmanın çok zor olduğunu ama deneyeceklerini' söyledi.

1 Ekim'de Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu merkezi hükümet tarafından yasa dışı ilan edilince, bölgede ipler giderek gerilmişti.

Bölgesel seçim kararı alınan Katalonya'da oy pusulasındaki yedi siyasi parti, bağımsızlık yanlısı ve karşıtları olarak iki farklı kutupta toplanmıştı.

İspanya'da iktidarda olan ve Başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi, İspanya'nın en büyük muhalefet partisi Sosyalist İşçi Partisi ile Ciudadanos (Vatandaşlar) bağımsızlık karşıtı olan partiler.

Katalonya'da Puigdemont'un lideri olduğu Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT), Katalonya'nın Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) ise yerel yönetimde güçlü olan siyasi oluşumlar ve bağımsızlıktan yanalar.

Ayrılıkçı bir siyaset güttükleri sebebiyle İspanya yargısının yakalama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont, bir süredir Belçika'da.

Puigdemont'un bu tercihi kimi bağımsızlık yanlıları tarafından eleştiriliyor. Tutuklanan altı Katalan lider serbest bırakılırken dördü halen hapiste.