İspanya, bir gün içindeki hasta artış sayısında, Çin'in ardından en yüksek sayıya ulaştı

İspanya'da son 24 saat içinde Covid 19 hastalarının sayısı 1000 kişi arttı ve toplam sayı 9 bin 191'e ulaştı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu yüzde 13'lük artış, dünya üzerinde bir günde kaydedilen en fazla ikinci artış sayısına işaret ediyor.
Ülkedeki sağlık yetkililerinin son açıkladığı verilere göre, ölü sayısı 329'a ulaştı. Tedavi edilenlerin sayısı 540, 431 kişi ise yoğun bakımda bulunuyor.
İspanya’da Sağlık Bakanı Salvador Illa özel hastanelerin ülkedeki genel sağlık sisteminin kontrolüne gireceğini açıkladı.
Doktorlar, ağır olmayan hastalara, hastanelere gelmemeleri çağrısı yapıyor.
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