İspanya Büyükelçiliği: İki uçağımız bir günde 260 ton su attı

İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, yangın söndürme çalışmalarına verdikleri destek konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

Elçiliğin Twitter hesabından peş peşe yapılan açıklamalarda, CL-415 tipi iki yangın söndürme uçağının yangın bölgelerinde dün her birinde 5 biner litre olmak üzere 52 defa su attığını, toplamda 260 ton su atıldığı bilgisi verildi. Uçakların bugün de havalandığı belirtildi.

'YÜZDE 110 KAPASİTE İLE ÇALIŞACAĞIZ'

Yangın söndürme uçaklarının fotoğraf ve görüntülerini de paylaşan İspanya Büyükelçiliği, dün yaptığı bir paylaşımda da "Yarın yine yüzde 110 kapasite ile çalışacağız. İnanılmaz derecede sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.