İspanya Dışişleri Bakanı: Türkiye solunum cihazları taşıyan uçağı bloke etti

İspanya Dışişleri Bakanı Laya, 'Çin'den satın aldıkları suni solunum cihazlarını taşıyan uçağın Türkiye tarafından bloke edildiğini' söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya düzenlediği basın toplantısında, 'Çin'den satın aldıkları suni solunum cihazlarını taşıyan uçağın Türkiye'de tutulduğunu belirterek, solunum cihazlarını almayı şu ana kadar başaramadıklarını' söyledi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Türk hükümetinin salgına karşı kullanmak üzere son günlerde sağlık malzemelerinin ülke dışına satışına yönelik kısıtlama getirdiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Laya, Türkiye'nin kendi hastalarına lazım olabileceği gerekçesiyle suni solunum cihazlarının İspanya'ya ulaştırılmasını bloke ettiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuyu üç kez ele aldığını söyleyen Laya, İspanya sağlık bakanının da Fahrettin Koca ile görüştüğünü dile getirdi.

Laya, "Türk hükümeti bunun kendi hastaları için daha öncelikli olduğunu düşünüyor. Ama Türk hükümeti aynı zamanda bu malzemelerin önümüzdeki günlerde bize ulaşacağına dair garanti verdi." dedi.