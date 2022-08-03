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İspanya, Faisans Adası’nı Fransa’ya devretti

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İspanya bu hafta, Fransa'yla 1659'dan beri paylaştığı Faisans Adası'nı tekrar altı aylığına devrediyor.
İspanya, Faisans Adası’nı Fransa’ya devretti

200 metre uzunluğunda ıssız bir arazi şeridi olan Faisans Adası, kraliyet ve Victor Hugo’ya ev sahipliği yapan ve İspanya ile Fransa tarafından paylaşılan bir bölge.

Dün, Hendaye ve Irun kasabaları arasında, Fransız kıyısından 20 metre ve Bidasoa Nehri’nin İspanyol kıyısından 10 metre uzaklıkta bulunan baklava şeklindeki adada, askeri tören düzenlendi.

Times’ta yer alan habere göre, önümüzdeki şubat ayına kadar Sülün Adası, Fransız toprağı olacak. Şubat 2023’ten sonrada altı aylığına yine İspanya’ya dönecek.

İki ülke, ada, barışın sembolü haline geldiğinden beri var olan geleneği 360 yıldır devam ettiriyorlar.

Fransızlar tarafından Konferans Adası olarak da bilinen ada, 1648’de ateşkes ilan edildiğinde, Avrupa çapındaki Otuz Yıl Savaşları sırasında İspanya ve Fransa’nın ikili bir barış anlaşması müzakere etmesi için tarafsız bir alan olarak seçilmişti.

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