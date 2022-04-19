İspanya Fransa'nın elektriğini kesebilir

El Pais gazetesi Madrid'in kuzey komşusuna ihracatı durdurmadan yurtiçinde fiyatları düşük tutamayacağını iddia etti.

İspanya, kuzey komşusu Fransa’nın en büyük ithal elektrik tedarikçisi ve potansiyel kısıtlama tüm AB'nin yükselen enerji maliyetleriyle boğuşmasıyla birlikte gelebilir.

İspanya ve Portekiz gaz satış fiyatını 30 euroya eşitledi

İspanya ve Portekiz, Mart ayı sonlarında elektrik üretiminde kullanılan gazın fiyatını megavat/saat başına 30 euroya eşitlemek için anlaştılar. Brüksel her iki ülkeye de normal kurallarına bir istisna tanıyıp bu düzenlemenin devam etmesine izin verirken, Madrid ve Lizbon daha sonra bazı kötü haberler verdi.



Gazetenin alıntıladığı belgelere göre, İspanya ve Portekiz'in bunun sonucunda Fransa'ya enerji satışına "bazı kısıtlamalar" getirmesi gerekecek.



Başlangıçta Madrid tarafından önerilen alternatif bir sisteme göre, Fransa'ya ihraç edilen elektrik, İber Yarımadası'nda tüketilenden daha yüksek oranda ücretlendirilecek.

Brüksel durumdan endişeli

El Pais'e göre, Brüksel'deki yetkililer bu düzenlemenin piyasa kurallarını ihlal edeceğinden endişe duyuyor ve Almanya ile İskandinav ülkelerinin bu fikre şiddetle karşı çıktığını söylüyor.

Fransa net bir elektrik ihracatçısı olmasına rağmen, 2020 rakamlarına göre hala gücünün yaklaşık %34'ünü ithal ediyor. Bunun çoğunu İspanya'dan sağlıyor.

AB genelinde elektrik fiyatları yükseldi

Elektrik fiyatları AB genelinde yükseldi ve müşteriler Mart ayında bir önceki yıla göre %45 daha fazla ödeme yaptı.

Yükselen fiyatlar, AB'nin Rusya'dan doğalgaz ithalatına ambargo koyup koymayacağına dair belirsizlik ve Ukrayna'daki ihtilafın bir sonucu olarak küresel enerji piyasalarında yaşanan şoklardan kaynaklandı.

Batı dünyasında hızla yükselen enflasyon, elektrik faturalarını da yükseltti.