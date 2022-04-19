  • BIST 2.530,09
  • Altın 932.265
  • Dolar 14.6603
  • Euro 15.8147
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

İspanya Fransa'nın elektriğini kesebilir

» »
El Pais'in haberine göre, İspanya Avrupa Komisyonu'nu Portekiz ile ortak bir fiyat indirim planının Fransa'ya enerji satışına kısıtlama gerektirebileceği konusunda bilgilendirdi.
İspanya Fransa'nın elektriğini kesebilir

El Pais'in haberine göre, İspanya Avrupa Komisyonu'nu Portekiz ile ortak bir fiyat indirim planının Fransa'ya enerji satışına kısıtlama gerektirebileceği konusunda bilgilendirdi.

El Pais gazetesi Madrid'in kuzey komşusuna ihracatı durdurmadan yurtiçinde fiyatları düşük tutamayacağını iddia etti.

İspanya, kuzey komşusu Fransa’nın en büyük ithal elektrik tedarikçisi ve potansiyel kısıtlama tüm AB'nin yükselen enerji maliyetleriyle boğuşmasıyla birlikte gelebilir.

İspanya ve Portekiz gaz satış fiyatını 30 euroya eşitledi

İspanya ve Portekiz, Mart ayı sonlarında elektrik üretiminde kullanılan gazın fiyatını megavat/saat başına 30 euroya eşitlemek için anlaştılar. Brüksel her iki ülkeye de normal kurallarına bir istisna tanıyıp bu düzenlemenin devam etmesine izin verirken, Madrid ve Lizbon daha sonra bazı kötü haberler verdi.

Gazetenin alıntıladığı belgelere göre, İspanya ve Portekiz'in bunun sonucunda Fransa'ya enerji satışına "bazı kısıtlamalar" getirmesi gerekecek.

Başlangıçta Madrid tarafından önerilen alternatif bir sisteme göre, Fransa'ya ihraç edilen elektrik, İber Yarımadası'nda tüketilenden daha yüksek oranda ücretlendirilecek.

Brüksel durumdan endişeli

El Pais'e göre, Brüksel'deki yetkililer bu düzenlemenin piyasa kurallarını ihlal edeceğinden endişe duyuyor ve Almanya ile İskandinav ülkelerinin bu fikre şiddetle karşı çıktığını söylüyor.

Fransa net bir elektrik ihracatçısı olmasına rağmen, 2020 rakamlarına göre hala gücünün yaklaşık %34'ünü ithal ediyor. Bunun çoğunu İspanya'dan sağlıyor.

AB genelinde elektrik fiyatları yükseldi

Elektrik fiyatları AB genelinde yükseldi ve müşteriler Mart ayında bir önceki yıla göre %45 daha fazla ödeme yaptı.

Yükselen fiyatlar, AB'nin Rusya'dan doğalgaz ithalatına ambargo koyup koymayacağına dair belirsizlik ve Ukrayna'daki ihtilafın bir sonucu olarak küresel enerji piyasalarında yaşanan şoklardan kaynaklandı.

Batı dünyasında hızla yükselen enflasyon, elektrik faturalarını da yükseltti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kur’an-ı Kerim’in yakılması sonrası İsveç karıştı18 Nisan 2022 Pazartesi 14:06
  • Almanya Tarım Bakanı Özdemir: Dünyadaki kıtlığı önlemek için Ukrayna'ya silah gönderin18 Nisan 2022 Pazartesi 12:48
  • Ukrayna’daki Savaştan Çocuklarıyla Birlikte KKTC’ye Kaçtılar18 Nisan 2022 Pazartesi 12:25
  • Lviv'deki füze saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti18 Nisan 2022 Pazartesi 11:35
  • Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü: Ukrayna'yı terk edenlerin sayısını 4,8 milyona çıktı18 Nisan 2022 Pazartesi 11:02
  • Göçmen botuna ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var17 Nisan 2022 Pazar 21:52
  • AB'nin yolsuzlukla mücadele kurumu, Marine Le Pen'i zimmetine para geçirmekle suçladı17 Nisan 2022 Pazar 21:14
  • Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı17 Nisan 2022 Pazar 19:29
  • Almanya’da döner krizi patlak verdi: Fiyatı fırladı17 Nisan 2022 Pazar 15:42
  • Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı17 Nisan 2022 Pazar 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti