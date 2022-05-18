İspanya, kadın çalışanlara regl iznini onayladı

İspanya hükümeti bugün, Avrupa’da bir ilk olacak şekilde şiddetli regl ağrısı çeken kadınlara ücretli izin veren bir yasa tasarısını onayladı.

Tasarı, işverenlerin değil, devletin sosyal güvenlik sisteminin tıbbi izin için regl ağrısı yaşayan çalışanlara sınırsız izin süresine izin veriyor.

Regl izni şu anda dünya genelinde yalnızca Güney Kore, Japonya, Zambiya ve Endonezya’nın da aralarında bulunduğu az sayıda ülkede sunuluyor. İspanya kabinesi tarafından geçirilen reform paketine göre, okullardan kız çocuklarına sıhhi ürünler sağlamaları istenecek ve ülkenin kürtaj yasalarında da değişiklikler yapılacak.

16 ve 17 yaşındaki kızların hamileliklerini sonlandırmadan önce ebeveyn izni alma zorunluluğunu sona erdirecek ve özel hastanelerde kürtaja erişimi artırmaya yönelik önlemi içerecek. Ayrıca 39. haftadan itibaren hamile kadınlar için ücretli izni, okul ve sağlık merkezleri gibi kamu kurumlarında ücretsiz regl ürünlerinin dağıtımını sağlıyor.

“ARTIK ACIYLA İŞE GİTMEK YOK”

Kadın haklarını öncelik haline getiren Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez’in yasayı geçirmek için mecliste yeterli desteğe sahip olup olmadığı net değildi. Tasarı, İspanya’da ücretli regl izni kuralının iş yerinde kadınlara yardımcı olup olmayacağı konusunda bir tartışmaya yol açmıştı.

21 yaşındaki Pablo Beltran Martin, “Bir kadını işe alıp almamaya karar verirken daha fazla çatışma yaratacak” dedi.

Ancak Eşitlik Bakanı Irene Montero, “Artık acıyla işe gitmek yok, işe gelmeden önce hap almak ve acı çektiğimiz günlerde çalışamaz hale geldiğimiz gerçeğini saklamak zorunda kalmak yok. Kendi bedenlerine ne olacağına kadınların karar vereceğini garanti etmeliyiz” dedi. 28 yaşındaki aktris ve şarkıcı Cristina Diaz da “Bir kadının çalışmasına regl dönemi engel oluyorsa, sağlık sorunu olan herhangi bir kişi gibi birkaç gün izin isteyebilmesinin harika olduğunu düşünüyorum” dedi.