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İspanya, Katalonya’nın bağımsızlık krizini çözmek için müzakerelere başladı

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İspanya’da azınlık sol koalisyon hükümeti ile Katalonya özerk yönetim hükümeti, Katalonya’nın çıkmaza giren bağımsızlık talebine çözüm bulunabilmesi için müzakerelere başladı.
İspanya, Katalonya’nın bağımsızlık krizini çözmek için müzakerelere başladı

İspanya’da azınlık sol koalisyon hükümeti ile Katalonya özerk yönetim hükümeti, Katalonya’nın çıkmaza giren bağımsızlık talebine çözüm bulunabilmesi için müzakerelere başladı. Müzakerelerin ilkine merkezi hükümetten Başbakan Pedro Sanchez ve bazı bakanlar katıldı.

Katalonya tarafından ise koalisyonun büyük ortağı Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones ve bakanlar toplantıda yer aldı. Katalonya’dan koalisyonun küçük ortağı Katalonya İçin Birlik Partisi ise müzakerede bulunmadı.

Müzakere öncesinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones, bölgedeki ayrılıkçı hareketin yol açtığı siyasi krize çözüm bulma umuduyla 2 saatlik görüşme gerçekleştirdi.

“MÜZAKERELERİN İLERİYE DÖNÜK EN İYİ YOL OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRİZ”

Ortak basın toplantısında konuşan Sanchez, “Katalonya sorununun çözümüne pozisyonlarımız çok farklı, bunun altını çizmek önemli” diyen Sanchez, “Çok konuşmamız, birbirimizi dinlememiz ve elimizden geldiğince pozisyonları bir araya getirmek için çaba göstermemiz gerekecek” ifadelerini kullandı. “On yıl süren bir krizi bir günde çözmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Başbakan Sanchez, “(Ama) Bu müzakerelerin ileriye dönük en iyi yol olduğu konusunda hemfikiriz” dedi.

“GÜVEN İNŞA ETME ZAMANI”

Aragones ise İspanya’nın bağımsızlık referandumuna izin vermesi ve hüküm giyen tüm ayrılıkçılara genel af tanınması yönündeki taleplerini tekrarladı. Buna karşın Sanchez İspanya’daki Katalanların ekonomik ve sosyal refahını iyileştirmenin yollarının bulunacağını ifade etti. Aragones, “Güven inşa etme zamanı. Her iki hükümet de bugün bu çatışmanın çözümünde ilerleme kaydedilmesi yönündeki iradesini gösterdi” dedi.

Barcelona’da başlayan müzakerelerde büyük ilerlemeler kaydedilmesi yönündeki beklentiler düşük olurken, Aragones ve partisi Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi, görüşmeleri “tarihi bir fırsat” olarak nitelendiriyor. Son 5 yıldaki anketler ve seçim sonuçları, Katalonya halkının yarısının İspanya’ya bağlı kalmak istediğini, diğer yarısının ise tüm bağları koparmak istediğini gösteriyor.

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