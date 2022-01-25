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İspanya kraliyet ailesinde yasak ilişki skandalı: 25 yıllık eşinden boşandı

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İspanya Kraliyet ailesi geçtiğimiz hafta yasak ilişki skandalıyla gündeme gelmişti.
İspanya kraliyet ailesinde yasak ilişki skandalı: 25 yıllık eşinden boşandı

İspanya Kraliyet ailesi geçtiğimiz hafta yasak ilişki skandalıyla gündeme gelmişti. Kral 6'ıncı Felipe'nin eniştesi Iñaki Urdangarín’ın, adı yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle kamu hizmeti cezasına çarptırıldığı sırada burada bir meslektaşıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı.

Urdangarín’in eşi Kral 6'ıncı Felipe'nin kardeşi İnfanta Cristina, skandalın duyulmasının ardından 25 yıllık eşinden boşanma kararı aldı.

Çift, bugün İspanya Devlet Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, halktan mahremiyetlerine saygı duymalarını istedi ve dört çocuklarına her zaman destek olacaklarını belirtti.

AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Boşanma haberi, 54 yaşındaki gözden düşmüş işadamı Urdangarin’in İspanyol dergisi Lecturas tarafından yayınlanan bir fotoğrafta, Imaz & Asociados hukuk firmasında adı açıklanmayan bir iş arkadaşı olduğu iddia edilen başka bir kadınla el ele tutuşurken görüntülenmesinden hemen sonra geldi.

Çift, yayımladıkları açıklamada, ‘evliliğimizi karşılıklı anlaşarak sona erdirdik’ ifadeleri yer alırken, bu ‘özel’ karar saygı duyulması çağrısı yapıldı.

Geçen hafta Urdangarin’in başka bir kadınla çekilmiş fotoğrafları İspanya’da şok etkisi yaratmış, yasak aşkın ortaya çıkmasıyla gözler kraliyet ailesine çevrilmişti.

SÖZLERİ ŞOKE ETKİSİ YARATMIŞTI

Hello dergisine konuşan çifte yakın kaynaklar, ailenin durumu ‘her zamanki gibi son derece sakin ve bir arada’ yöneteceğini söyledi.
Kral 6'ıncı Felipe'nin eniştesi Iñaki Urdangarín, adı yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle kamu hizmeti cezasına çarptırılmıştı.

Urdangarín'in burada meslektaşıyla bir süredir ilişki yaşadığı ve eşi Kral 6'ıncı Felipe'nin kardeşini aldattığı ortaya çıkmıştı. Urdangarín, yakalanmasının ardından son derece soğukkanlı bir şekilde “Bunlar olur” demiş, sözleri gündem olmuştu.

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