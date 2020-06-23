İspanya, opera binasının açılışını 2 bin 300 bitkiye konser vererek yaptı

İspanya’da Liceu opera binası yaklaşık üç ay sonra kapılarını özel bir konser için yeniden açtı. Bu kez koltukları insanlar değil, 2 bin 300 bitki doldurdu.

Yaylı çalgılar dörtlüsünün Puccini’nin ‘Crisantemi‘ performansını ‘dinleyen‘ bitkilerin daha sonra sağlık çalışanlarına hediye edildiği öğrenildi.

Etkinliği düzenleyenler amaçlarının corona virüsü çağında insanın durumunun absürtlüğünü ortaya koymak olduğunu belirtti.

Kavramsal sanatçı Eugenio Ampudia’nun imzasını taşıyan performans ‘insan seyirciler‘ tarafından da internet üzerinden canlı yayında izlendi. Ampudio “Doğa ondan aldığımız alanları işgal etmek üzere ilerledi” dedi.

Operadan etkinlikle ilgili yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: “Bu garip ve acılı dönemde etkinliği düzenleyenler bize normal aktivitelerimize dönmeye başlamamızla ilgili farklı bir bakış açısı sunmak istedi. Bu bakış açısı bizi doğayla ilişkimiz kadar temel bir şeyle daha da yakınlaştırıyor”.

Ülkede konser salonları salgın nedeniyle acil durum ilan edilen mart ortasından beri kapalıydı.