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İspanya, seks işçiliğini tamamen yasaklamak için harekete geçti

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İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, kadınları “köleleştirdiğini” belirterek ülkesinde seks işçiliğini tamamen yasaklama sözü verdi.
İspanya, seks işçiliğini tamamen yasaklamak için harekete geçti

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, kadınları “köleleştirdiğini” belirterek ülkesinde seks işçiliğini tamamen yasaklama sözü verdi. Valencia’da konuşan Başbakan Sanchez, “Kongreden çıkan bir sonucu da uygulayacağım. Kadınları köleleştiren seks işçiliği ve fuhuşu yasaklayarak bu konuda daha da ilerleme kaydedeceğiz. Seks işçiliği kadına yönelik şiddetin en kötü biçimlerinden biri” ifadelerinde bulundu.

Seks işçiliğinin 1995 yılında suç olmaktan çıkarılmasından bu yana İspanya’da fuhuş oranlarında ciddi bir artış gözlemlendi. 2011 tarihli bir BM raporu, İspanya’yı Tayland ve Porto Riko’nun ardından dünyanın en büyük üçüncü fuhuş başkenti olarak gösterdi ve Avrupa’nın genelevi olarak niteledi.

26,5 MİLYAR DOLAR KAZANÇ SAĞLIYOR

İspanya’da seks ticaretinden yılda 26,5 milyar dolar gelir elde edildiği bu sektörde de yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı belirtiliyor. Kadın pazarlığı İspanya’da yasak iken seks işçiliği konusunda şu ana kadar bir düzenleme yapılmış değil. Ayrıca bir kamu alanında olmaması şartıyla, bir kişinin para karşılığı seks hizmeti sunmasına herhangi bir cezai müeyyide uygulanmıyor. Yasalar daha çok insan kaçakçılığına odaklanıyor.

Almanya, İsviçre, Avusturya ve Yunanistan dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde seks işçiliği yasal olarak kabul ediliyor. Bunun yasal olmasını savunanlar, kadınların hayatının daha kolaylaştığını savunuyor. Ancak tüm bu iddialara rağmen seks işçiliğinin yasal olduğu ülkelerde insan kaçakçılığı ve fuhuş gibi suçlarda büyük bir artış gözlemlendiği belirtiliyor.

1980’lerde İspanya’daki seks işçilerinin çoğu İspanyol kökenliydi. Ancak 2000’lerin başında, çoğunluğu yoksul Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ve Afrika’dan gelen göçmenler, sektörü domine etmeye başladı. Sorun, kısmen yasadışı göçle bağlantılı olduğu için çetrefilli bir siyasi konu haline geldi.

Sanchez, 2019 yılında seçimlerden önce hazırladığı programda seks işçiliğini kapatma teklifinde bulunmuştu.

İspanya’da 2009 yılı araştırmasına göre her üç erkekten biri hayatında en az bir kere para karşılığı cinsel ilişki yaşadı.

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